Algérie: Coopération culturelle - Le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza bénéficiera de l'expertise algérienne

La coopération culturelle entre les différentes structures du ministère de la Culture et des Arts d'Algérie et le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza (MPSB) était au centre des échanges entre la ministre de la Culture et des Arts de ce pays, le Dr Soraya Mouloudji, et la directrice générale de ce mémorial, Bélinda Ayessa, qui était accompagnée de l'ambassadeur du Congo en Algérie, Ignace Ngakala. La ministre a promis son apport à ce haut lieu d'histoire et de la culture congolaises à travers ses structures sous-tutelle.

La directrice générale du MPSB est allée présenter ses civilités à la ministre de la Culture et des Arts de l'Algérie, le Dr Soraya Mouloudji. Cette audience qui s'est déroulée au Palais de la culture, siège dudit ministère, a permis aux deux parties de mettre l'accent sur les projets à élaborer dans le domaine culturel. Elles ont parlé du mémorandum d'entente entre le mémorial PSDB et de quelques structures sous-tutelle du ministère de la Culture et des Arts de l'Algérie qu'elles vont signer d'ici peu.

A propos des projets culturels, le Dr Soraya Mouloudji a informé son hôte de marque qu'à partir de la rentrée prochaine sera ouverte une école supérieure pour le cinéma. Le souhait pour elle serait de voir des étudiants congolais y faire partie. « Les arts sont désormais étudiés au lycée. Les premiers étudiants sont sortis cette année et ce sont eux que nous allons placer dans cette école. Tout ceci grâce aux efforts consentis par notre président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui est un véritable homme de culture. En ce qui nous concerne, je voudrais bien relever le niveau de notre relation culturelle », a fait savoir la ministre.

Présent à cet échange, le diplomate congolais n'a pas caché sa satisfaction. « Je suis heureux d'être à côté de vous deux. La directrice générale qui est en face de vous a fait rayonner l'image du fondateur de la ville de Brazzaville, Pierre Savorgnan de Brazza, et ceci grâce au président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, qui, d'ailleurs, a fréquenté ici chez vous à l'Académie militaire interarmes de Cherchell », a souligné Ignace Ngakala.

Soraya Mouloudji attendue à Brazzaville

Très séduite du travail qu'abat la directrice générale du MPSB, la ministre de la Culture et des Arts d'Algérie a promis de venir à Brazzaville pour visiter ce haut lieu de l'histoire et de la culture congolaises. Après quoi, les deux parties ont échangé des présents et la ministre a remis à ses hôtes des ouvrages sur la culture algérienne.

Pour valoriser la culture africaine, la directrice générale du MPSB lui a remis deux statuettes Punu de la partie méridionale du Congo, symbolisant la fécondité. La rencontre a pris fin par la visite de l'exposition temporaire d'une cinquantaine de femmes qui ont contribué à la révolution algérienne de 1954-1962, dont les plus célèbres demeurent El Moujahida Louisette Ighilahriz et El Moudjahida Djamila ainsi que le groupe de six qui ont déclenché la révolution.

Avant de quitter le Palais de la culture, la ministre et ses hôtes ont visité également l'immense jardin de ce palais où est logé ledit ministère. Bélinda Ayessa a exprimé sa joie d'être reçue par la ministre de la Culture et des Arts d'Algérie.

« Nous avons eu une très belle rencontre avec la ministre de la Culture et des Arts de l'Algérie. Nos échanges étaient axés principalement sur la mise en place d'un mémorandum d'entente entre le MPSB et quelques institutions culturelles ici en Algérie, ce qui lui permettra de bénéficier de l'expertise algérienne, mais aussi de bénéficier de formation.

On a profité aussi de l'opportunité pour inviter madame la ministre à visiter le Congo et sa capitale Brazzaville qui a été fondée par Pierre Savorgnan de Brazza, et particulièrement le mémorial éponyme, et madame la ministre nous a donné son accord. Nous l'attendrons fièvreusement à Brazzaville et on n'espère la réserver un très bel accueil, parce que nous avons été merveilleusement reçus ici à Alger. Nous espérons beaucoup de ce contact et souhaitons pérenniser cette relation et ce partenariat que j'appelle de tous mes voeux », s'est réjouie Bélinda Ayessa.