Ile Maurice: David Utile et Samy Chellen favoris

L'élection des maires de Beau-Bassin-Rose-Hill et de Curepipe ainsi que de leur adjoint se tiendra demain. Les dirigeants politiques de l'alliance gouvernementale confirmeront aujourd'hui qui seront ceux pour qui les élus de ces villes devront voter pour accéder à ce poste. Déjà, à Beau-Bassin-Rose-Hill, le nom de David Utile, membre du Muvman Liberater, et de Nazir Junggee, élu du Mouvement socialiste militant, sont cités. David Utile nous a confié qu'il n'avait eu aucun communiqué officiel. «Rien n'est encore sûr. Il est vrai que mon nom est cité. Je dois avoir une confirmation des dirigeants politiques», a-t-il dit.

David Utile et Nazir Junggee ont été élus respectivement maire et adjoint de Beau-Bassin- Rose-Hill en septembre 2020. Ils sont ici en compagnie de Fazila Jeewa-Daureeawoo.

Cependant, ni lui et encore moins Nazir Junggee ne font l'unanimité parmi les conseillers de cette ville. Ces derniers veulent que des élus n'ayant jamais occupé ces postes soient propulsés à la tête de Beau-Bassin-Rose-Hill. Les deux hommes ont été respectivement maire et adjoint au maire avant de céder leur place, en mai de l'année dernière, à Rajeneedavee Mootoo Caroopen et Jay Krishna Choolun. Ces derniers ont dû démissionner la semaine dernière à la demande du gouvernement, sous le prétexte d'une réorganisation des mairies. Devika Pabaroo (3eà dr.) et Samy Chellen (à dr.), élus respectivement maire et adjoint de Curepipe, en mai 2023. Ils sont en presence de Maneesh Gobin, Joe Lesjongard et Kenny Dhunoo.

À Curepipe, la maire Devika Pabaroo n'a soumis sa démission qu'hier, alors qu'elle devait le faire la semaine dernière. Son adjoint, Samy Chellen, avait lui déjà quitté son poste. Par ailleurs, ce dernier est pressenti pour occuper le fauteuil de maire bien que ce choix ne fasse pas l'unanimité. Tout comme à Beau-Bassin-Rose-Hill, les conseillers veulent qu'un conseiller ou qu'une conseillère n'ayant jamais eu un poste de responsabilité soit élu. D'autres se demandent pour quelle raison il a fallu relever deux femmes de leur poste pour les remplacer par deux hommes.

D'ailleurs, on nous fait comprendre que dans les deux villes, il pourrait y avoir des conseillers du gouvernement qui boudent les élections pour exprimer leur mécontentement, alors que d'autres, même s'ils ne sont pas d'accord, marqueront leur présence pour ne pas déplaire au gouvernement.