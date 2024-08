Congo-Brazzaville: Basketball - Interclub et AVR sacrés champions du Congo

Les dames d'Inteclub et les messieurs d'Avenir du rail (AVR) ont respectivement remporté, le 25 août, la 40e édition des championnats nationaux de basketball organisée du 18 au 25 du mois en cours au gymnase Maxime-Mantsima de Brazzaville par la Fédération congolaise de basketball (Fécoket).

La compétition a mis aux prises les meilleures équipes du Congo dans la catégorie des cadets, juniors et séniors venues des départements de Brazzaville, la Lékoumou, de Pointe-Noire et de la Cuvette. En seniors dames, les filles de l'Interclub sont difficilement venues à bout de leurs adversaires de l'Ecole congolaise de basket (ECB) sur le score de 58-55.

Le match qui était amorphe au début s'est activé lors du dernier quart-temps où les filles d'Interclub, poussées par leur public, l'ont maîtrisé en revenant au score avant de prendre définitivement l'avantage à 45 secondes de la fin. L'expérience et la maîtrise ont joué en leur faveur. La jeune équipe d'ECB devra mettre à profit ses échecs afin de revenir en force lors des prochaines échéances.

La rencontre tant attendue de cette compétition nationale, à savoir l'AVR contre Interclub en seniors messieurs, a tenu toutes ses promesses. L'engagement, le spectacle et le suspense étaient au rendez-vous. L'AVR a misé sur la technicité de certains de ses joueurs afin de battre son adversaire au cours de cette interminable rencontre. Score final : 73-61. En présence du représentant du Comité national olympique et sportif congolais, le directeur général des Sports, Jean Robert Bindelé, a encouragé tous les acteurs du basketball congolais et rappelé que cette compétition a mis en exergue le talent de plusieurs athlètes.

%

Pour sa part, le président de la Fédération, Bruno Jean-Richard Itoua, qui a profité de la fin des championnats pour indiquer qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession, a notifié qu'il restera présent dans le monde du basketball. Selon lui, l'objectif de cette compétition a été atteint. « L'objectif qui est atteint, ce n'est pas seulement la fin de ces championnats nationaux qui marque la fin de cette olympiade. Mais c'est surtout huit ans de travail à la tête de la fédération. Il y a huit ans, le basketball était divisé et on craignait sur la survie de la discipline. Aujourd'hui, nous travaillons dans un climat harmonieux et familial avec tout le monde », a indiqué Bruno Jean-Richard Itoua.

Au classement général, notamment chez les cadets messieurs, la troisième place a été occupée par l'équipe de BBS, suivie de Black Lion. AS Otohô a raflé la première place de la catégorie. Chez les juniors messieurs, ce sont les formations de BBS (3e), CPGOS(2e) et AS Otohô (1er) qui ont occupé le podium. En seniors dames, l'équipe de Brazza Basket a occupé la troisième place derrière ECB et Interclub. Du côté des messieurs, la formation de Cara a terminé à la dernière marche du podium aux côtés d'Interclub et AVR.