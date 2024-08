Madagascar: Toliara-Antananarivo - Hausse du tarif des transports

Les frais de transport en taxi-brousse reliant Toliara à Antananarivo atteignent 100 000 ariary pour les coopératives classiques à Toliara. Le tarif normal est de 75 000 ariary. L'explication donnée par les coopératives est que « en période de vacances, les frais connaissent toujours une hausse ». Le directeur régional du transport Atsimo-Andrefana, Zantera Milson Manovosoa, explique qu'une éventuelle hausse doit suivre une certaine procédure. « Il n'a pas été question d'appliquer une hausse, période de vacances ou pas.

Elle doit être justifiée par des circonstances bien claires. Nous avons déjà effectué des descentes de sensibilisation, mais effectivement, certaines coopératives n'en font qu'à leur tête », admet-il.

Certaines coopératives n'hésitent pas à imposer le tarif de 100 000 ariary, arguant qu'il n'y a pas assez de véhicules et donc pas assez de places. Les places sont données à ceux qui sont prêts à payer les 100 000 ariary. Cette loi du plus fort cause du tort aux voyageurs. « J'ai déjà payé le tarif de retour vers Antananarivo de 75 000 ariary, mais avant-hier, lorsque j'ai voulu confirmer ma place, la coopérative m'a annoncé qu'elle n'était plus disponible», se plaint une touriste qui a ainsi perdu sa place et son argent.

Un autre voyageur a perdu une place qu'il avait réservée des jours auparavant et la coopérative lui impose une autre place au fond. À toutes les heures de départ des taxi-brousse sur la ligne nationale tous les matins, c'est toujours l'incertitude chez les voyageurs.

« Comme je dois absolument partir, je suis contrainte d'accepter ce que les coopératives imposent», livre une voyageuse qui a payé 90 000 ariary après d'âpres négociations. Pour les coopératives, les explications restent l'insuffisance de la flotte, malgré les quatre ou cinq véhicules par coopérative, qui rejoignent la capitale. « Ce n'est pas possible d'augmenter spécialement le nombre de véhicules en période de vacances. C'est tout ce dont nous disposons.

Nous en envoyons quatre véhicules par jour en ce moment, mais cela n'arrive pas à absorber le nombre de passagers », explique un responsable de coopérative sans apporter de détails sur la hausse des frais. La société de transport Cotisse n'arrive pas non plus à répondre à tous les besoins. Il n'y a plus de places vers la capitale avant deux semaines.