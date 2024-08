Madagascar: Festival Alefa Parkour - Vers une troisième édition prometteuse

La troisième édition du Festival Alefa Parkour qui se déroule du 29 août au 7 septembre, dans la capitale, s'annonce comme un rendez-vous incontournable.

Après des mois de préparation intense, l'association Traceur Gasy annonce la troisième édition du Festival Alefa Parkour à Antananarivo. Cet événement promet de rassembler les passionnés de parkour du pays et d'ailleurs. Le coup d'envoi sera donné le 29 août avec la Traceur Gasy Jam, une journée dédiée à la découverte et au partage du parkour. Dès 10h, au Gymnase Ankoay Ankorondrano, une centaine de jeunes issus d'ONG locales telles que Zara Aina, Grandir Dignement, et Passerelle Numérique seront initiés aux techniques du parkour. Cette activité, soutenue par le ministère de la Jeunesse et des Sports, met l'accent sur la confiance en soi, la créativité et le respect des autres. L'après-midi sera marqué par des échanges et des séances d'entraînement avec les pratiquants locaux.

Le Championnat national de Parkour se tiendra les 31 août et 1er septembre sur le parvis de l'Hôtel de Ville d'Analakely. La clôture du festival se fera avec des formations pendant une semaine, dirigées par Charles Perrière, pionnier du parkour mondial et formateur pour la Fédération Internationale de Gymnastique, aux côtés de Faliniaina Antonio. Les sessions, qui se dérouleront au Jardin Andohalo, permettront aux ambassadeurs du parkour malgache d'acquérir des compétences avancées en coaching, renforçant ainsi leur expertise pour encadrer la nouvelle génération de traceurs.

« Accueillir Charles Perrière à Madagascar est un immense honneur. Sa venue est le fruit de mois de travail acharné et de préparation, inspirés par une intervention enrichissante en Ouganda. C'est un moment historique pour Madagascar, qui bénéficiera pour la première fois de son expertise pour développer le parkour à un niveau international », a souligné Faliniaina Antonio, président de l'association Traceur Gasy.