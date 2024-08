Madagascar: De nouveaux juristes mis sur le marché de l'emploi

L'Ecole Supérieure de Droit et Sciences Politiques (ESD) Nanisana a procédé dernièrement à la cérémonie de sortie de la promotion « tsarajoro » et « tsy lefy hasina ». Les Droits et les Sciences Politiques sont les seules filières de cette école supérieure et les étudiants doivent faire deux années d'études en Droit avant de choisir leur spécialisation en Sciences Politiques, Droit Public ou Privé.

Cet établissement privilégie les échanges à l'international et la plateforme d'apprentissage en ligne (e-learning), qui permet aux étudiants d'être accessibles partout, à distance et lorsqu'ils le souhaitent. Il leur permet également d'étudier et d'apprendre à leur rythme à travers des contenus très diversifiés. L'objectif est que les étudiants n'aient plus besoin de venir en salle mais pourront suivre la formation de chez eux ou de leur lieu de travail, selon le président fondateur, Franck Randrianasolo.