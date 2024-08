Madagascar: Tselatra - Retrouvailles avec les fans à Antsahamanitra bientôt

Le théâtre de verdure d'Antsahamanitra sera bientôt transformé en un temple du rock le temps d'un après-midi. En effet, le groupe de rock mythique malgache Tselatra s'y produira en concert le dimanche 08 septembre prochain. Le groupe sera au grand complet cette fois-ci. Eric Ramananarivo, le leader du groupe, en terre malgache depuis peu, s'est déjà attelé aux dernières répétitions avec les cinq autres musiciens, en vue de boucler les préparatifs pour ce prochain spectacle. D'ailleurs, le show se déclinera en un intégral « Tselatra » comme l'ont demandé les nombreux fans.

Aucun guest ne sera à l'affiche. Ils interpréteront une trentaine de titres, tous bien connus du public pour deux heures et demie de riffs accrocheurs et de mélodies envoûtantes. Ils comptent, bien sûr, sur les inconditionnels pour fredonner tous les airs emblématiques du groupe tels que « Diso ve aho », « Tsy anjara », « Tsy kivy », « Mionona », « Tovolahy », ou encore « Misy andro » avec eux. « Une ambiance enflammée oscillant entre nostalgie et moments intenses est en tout cas promise à tous ceux qui viendront », souligne la représentante de La Mozika, l'organisateur de ce concert, lors du lancement officiel de l'événement devant la presse dans les locaux d'Airtel sis à Alarobia hier.

On sait de plus que Tselatra projette également de remonter sur scène à Ambatondrazaka cette année. Mais pour l'heure, les passionnés de rock pourront déjà apprécier ce concert tananarivien. Les billets sont déjà en vente au Karibotel Analakely ou via Airtel Money.