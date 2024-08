Madagascar: Lettre du président aux ministres - « Plus d'excuses en cas de retard ou d'échecs »

Le locataire d'Iavoloha impose une obligation de résultats et un code de conduite aux membres du gouvernement.

Engagement solennel

« Seul, je pourrais aller vite, mais ensemble, nous irons loin ». Andry Rajoelina s'est inspiré d'un proverbe africain dans sa lettre aux membres du gouvernement. « Je compte sur chacun d'entre vous pour faire preuve d'exemplarité, de responsabilité, et d'un sens aigu du devoir. Le succès de notre action collective repose sur votre dévouement et votre détermination à réaliser les aspirations de nos concitoyens ». Le président de la République de rappeler qu'en acceptant de faire partie de l'équipe gouvernementale, chaque membre a pris « l'engagement solennel de servir notre pays et la population avec dévouement, déférence, honnêteté et intégrité ».

Démission immédiate

Les membres du gouvernement ont effectivement fait le serment de remplir en toute honnêteté et intégrité leur fonction de ministre pour le développement du pays. « Dans l'intérieur supérieur de la Nation et du peuple malagasy, nous ne ménagerons pas nos efforts pour le bien-être de la population et pour apporter des résultats rapides et concrets au niveau de nos départements respectifs ». Et de déclarer même que dans le cas contraire, ils rendront leur tablier. « Si nous ne réalisons pas le travail et les défis à nous confiés, nous démissionnerons immédiatement ». Ils s'engagent également à ne pas tremper dans la corruption sous peine d'être poursuivis selon les lois en vigueur.

Tableau de bord

« Les attentes de nos concitoyens sont élevées, et leur confiance en ce gouvernement ne doit en aucun cas, être trahie », souligne le chef de l'Etat. Dans l'accomplissement de leurs responsabilités, il demande aux ministres de « faire preuve d'un engagement personnel total, professionnalisme et, surtout, de patriotisme ». Et d'écrire noir sur blanc dans sa lettre qu'« il n'y a plus d'excuses pour justifier les retards ou les échecs dans la réalisation des missions confiées aux responsables à tous les niveaux. La population attend de nous des solutions concrètes pour alléger ses difficultés (...). Il vous incombe de superviser personnellement la réalisation des projets prioritaires des projets inscrits dans la Politique Générale de l'Etat. Cela exige une implication directe dans la planification, la budgétisation et le suivi de la mise en oeuvre de ces projets. Chaque ministre doit disposer d'un tableau de bord pour le suivi de ses projets, accessible à tout moment par la Présidence et la Primature ».

3,4 millions de bénéficiaires

Concernant les projets prioritaires, le président Andry Rajoelina de citer les centrales solaires pour réduire les coûts en fuel et en gasoil de la Jirama ; l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour 3,4 millions personnes bénéficiaires. « L'avancement des travaux dépendra de la diligence du ministère concerné et de la Jirama », spécifie-t-il. Une manière de dire et il l'a dit que « les ministres doivent être réactifs face aux défis, mais aussi proactifs pour anticiper et résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent des obstacles ».

100 000 hectares

Dans sa lettre au gouvernement, le chef de l'Etat de faire également état de la vulgarisation du programme national de planification familiale qui passe par la maîtrise des naissances « afin que chaque citoyen soit utile à sa famille, sa communauté et son pays, au lieu d'être une charge ». Il n'a pas non plus manqué de parler du projet « Ankohonana Miarina » visant à aider les familles défavorisées des grandes villes ; l'autosuffisance alimentaire, « un levier essentiel pour lutter contre la pauvreté », avec l'identification de zones d'aménagement de 100 000 hectares de rizières. « Chaque hectare gagné, c'est une famille qui se nourrira et aura un revenu stable », est-il indiqué dans la lettre présidentielle.

1 364 598 élèves

Au chapitre de l'Éducation, le projet consiste en la gratuité des inscriptions dans les établissements publics pour les enfants des familles défavorisées, tout en les dotant de kits scolaires et de blouses. Par ailleurs, 1 364 598 élèves bénéficieront des cantines scolaires. Le locataire d'Iavoloha fait aussi part de l'arrivée prochaine d'Emirates, « une liaison avec un hub international tel que Dubaï qui ouvre de nouvelles perspectives pour le tourisme et le secteur privé en général » ; l'avancée de la construction de l'autoroute Tana - Toamasina ; le bouclage du financement du flyover d'Anosizato. Ou encore le projet Tanamasoandro qui « devra être accéléré ». Le TGV veut aller vite et plus loin avec le gouvernement avec pour terminus, le développement de la Nation. Et le rayonnement à l'international de Madagascar qui a obtenu de « récentes victoires diplomatiques » au niveau de la SADC. Sans oublier l'élection à l'unanimité des membres, du ministre du Commerce sortant, au poste de Secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien même s'il n'y a pas de ... COI s'étonner.