Madagascar: Rap - Tongue et Tsikn lèvent le point dans Hiakan'ny mpandresy

Quelques jours avant la diffusion, Tongue Nat a promis à ses fans que le projet qu'il a silencieusement concocté sera diffusé très bientôt. Le vendredi 23 août, le clip de Hiakan'ny Mpandresy ou le cri des vainqueurs est sorti officiellement sur la toile. En duo avec le parolier Tsikn, le rappeur transporte les adeptes du rap gasy dans une autre dimension. Sous un autre angle, Hiakan'ny mpandresy retrace cette voie parsemée d'épines que ces rappeurs ont traversée. Rude était le chemin ! Mais, la persévérance était le moteur de leur ambition. Après deux décennies de lutte acharnée, ces braves messieurs s'en sortent victorieux.

En somme, le « game » est entre leurs mains, et ils ont confirmé. L'âge les a rendus encore plus performants. Les old disent la nouvelle génération. Oui, c'est vrai. Mais vu leur capacité, il faudrait mettre un grand «G» devant le mot old. Ce sont des « séniors », des virtuoses capables de trancher les oreilles avec des mots. Apparemment, abandonner ne figure pas dans leur dico. Pas étonnant s'ils chantent « I'm so clean, I'm so fresh » dans le refrain !