Madagascar: Tahian'Ny Avo Razanamahefa - « Une production prévisionnelle de 6 millions de tonnes de riz cette année »

La nouvelle Secrétaire d'État auprès de la Présidence en charge de la Souveraineté Alimentaire, Tahian'Ny Avo Razanamahefa s'engage à réaliser la vision du président de la République, Andry Rajoelina sur l'autosuffisance alimentaire et l'exportation de riz à compter de 2027.

« Ce nouveau département a été mis en place pour que l'on puisse travailler rapidement et efficacement et qu'il y ait des résultats palpables au niveau de la population malgache. Une feuille de route est également établie afin de concrétiser cette vision présidentielle. Dans le cadre de laquelle, l'augmentation des rendements de productivité, en particulier le riz, figure parmi nos priorités afin d'améliorer la production rizicole. Nous ne ménageons pas nos efforts pour soutenir les producteurs pour la préparation de la campagne culturale de grande saison. En effet, une prévision de production de 6 millions de tonnes de riz est attendue cette année », a déclaré la Secrétaire d'État auprès de la Présidence chargée de la Souveraineté alimentaire, Tahian'Ny Avo Razanamahefa lors d'une conférence de presse hier à Ampandrianomby.

Suivi-évaluation

Pour ce faire, elle s'engage à poursuivre la distribution des intrants agricoles au niveau des régions. « Le partenariat avec le secteur privé concernant la mise en place des usines de production d'engrais se poursuit également. L'appui à la mécanisation agricole et le renforcement de capacité des paysans ne sont pas en reste. En revanche, les paysans bénéficiaires s'engagent à améliorer leur production rizicole. Il y aura par la suite une suivi-évaluation périodique de toutes nos actions afin d'apporter des solutions rapides en cas d'identification des contraintes sur place. Nous nous engageons ainsi à multiplier les descentes sur le terrain dans toutes les régions », a évoqué la Secrétaire d'Etat chargée de la Souveraineté alimentaire, Tahian'Ny Avo Razanamahefa.

%

Pas plus tard que le week-end dernier, elle a déjà rencontré les paysans, la direction régionale du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et le « Tranoben'ny Tantsaha » dans la région Itasy. « Cette région a pu augmenter de l'ordre de 15% sa production rizicole atteignant environ 300 000 tonnes de paddy l'année dernière, grâce au soutien de l'État. Nous allons y apporter des solutions durables pour mieux exploiter cette région à forte potentialité agricole après avoir écouté leurs problèmes », a-t-elle enchaîné.

250 millions USD

Par ailleurs, elle fait appel au secteur privé oeuvrant dans l'agri-business à se donner la main afin d'améliorer la production rizicole à Madagascar et d'exporter le surplus. La mobilisation de toutes les parties prenantes y inclus les partenaires techniques et financiers dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de développement rizicole dans sa version 3 (SNDR 3) s'impose également. Il est à rappeler que Madagascar a bénéficié de près 250 millions USD de la Banque mondiale pour financer le projet « Riz Plus ».

« Nous disposons déjà les moyens pour atteindre les objectifs tout en utilisant à bon escient ce financement », a souligné la Secrétaire d'État. D'autres bailleurs financent également des projets visant à développer la filière riz à Madagascar. Outre le riz, d'autres filières comme le sorgho et le maïs seront développées. « Étant donné que notre département constitue un des piliers économiques du pays, nous allons organiser la visite prochaine du président Andry Rajoelina en Chine en vue de développer la coopération bilatérale visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire », a-t-elle conclu.