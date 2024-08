Afrique: Les ministres africains de la santé ouvrent le plus important forum régional sur la santé

communiqué de presse

Brazzaville — Les ministres africains de la santé et les représentants des gouvernements réunis à Brazzaville, en République du Congo, ont ouvert aujourd'hui la soixante-quatorzième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique, le forum phare du continent sur la santé qui se tient chaque année pour échanger et s'accorder sur les mesures visant à relever les défis sanitaires et à promouvoir le bien-être des populations.

La session, qui se tient du 26 au 30 août 2024 dans la capitale congolaise, réunit les ministres de la santé des 47 pays de la Région africaine de l'OMS pour débattre des politiques régionales, les approuver et adopter des résolutions majeures en vue d'orienter les travaux de l'Organisation sur le continent. Lors de la session de cette année, les ministres désigneront également un nouveau Directeur régional pour succéder à la Dre Matshidiso Moeti, qui termine son mandat de dix ans à la tête de l'Organisation.

« La République du Congo est honorée d'accueillir cette importante session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Afrique », a déclaré S.E. le Président Denis Sassou N'Guesso à l'ouverture des travaux du Comité régional, soulignant que « la santé est notre plus grande richesse ... L'engagement de l'OMS en faveur de cette noble cause pour la survie de l'humanité nous encourage... »

%

« Cette session se tient à un moment décisif pour l'Afrique. Le continent fait face à des défis sans précèdent qui nécessitent une action immédiate et concertée de notre part », a déclaré l'ambassadrice Minata Cessouma Samaté, commissaire de l'Union africaine chargée de la santé, des affaires humanitaires et du développement social.

Parmi les principaux points à l'ordre du jour, figurent la réduction des taux élevés de mortalité infantile et la nécessité d'inverser d'urgence la tendance de cette menace considérable chez les enfants d'Afrique. La poliomyélite et le cancer du col de l'utérus sont deux autres défis sanitaires qui feront l'objet d'une attention particulière. Pour la poliomyélite, l'objectif est de renforcer les engagements et d'élaborer des stratégies pour parvenir à une éradication complète de cette maladie. Concernant le cancer du col de l'utérus, la nécessité de donner la priorité à la prévention par la vaccination et le dépistage du papillomavirus humain sera soulignée lors d'une manifestation parallèle spéciale.

Le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a félicité les États Membres d'avoir renforcé la préparation aux situations d'urgence et les soins de santé primaires, négocié un accord sur les pandémies et soutenu le cycle d'investissement visant à accroître le financement durable de l'OMS. Cependant la nouvelle épidémie de mpox montre pourquoi un engagement et des investissements soutenus sont nécessaires pour protéger et promouvoir la santé publique en Afrique, a ajouté le Dr Tedros.

« L'OMS s'est engagée à travailler avec les pays africains et ses partenaires pour contenir rapidement l'épidémie de mpox, et je suis convaincu que nous y parviendrons », a déclaré le Dr Tedros. « Mais cette situation d'urgence met en évidence les faiblesses de l'architecture de la sécurité sanitaire en Afrique et dans le monde. C'est pourquoi tous les États Membres doivent s'engager activement dans les négociations sur l'accord de lutte contre les pandémies et investir dans l'OMS et la santé publique, afin de protéger les générations présente et future ».

a félicité les États Membres pour les améliorations qu'ils ont apportées à la préparation aux situations d'urgence et aux soins de santé primaires. Il les a également remerciés pour le rôle clé qu'ils ont joué dans la négociation de l'accord de l'OMS sur les pandémies et pour leur soutien au cycle d'investissement de l'OMS visant à accroître le financement durable de l'Organisation.

Selon le Dr Tedros, la nouvelle épidémie de mpox souligne la nécessité d'un engagement et d'un investissement soutenus pour protéger et promouvoir la santé publique sur le continent africain.

« Je suis convaincu qu'avec le leadership des pays touchés par le mpox, le soutien de l'OMS et le partenariat avec CDC Afrique et d'autres organisations, nous pourrons maîtriser rapidement ces épidémies, comme nous l'avons fait pour de nombreuses autres épidémies ces dernières années », a déclaré le Dr Tedros. « Cependant, des insuffisances subsistent dans l'architecture de la sécurité sanitaire, en Afrique et dans le monde. C'est pourquoi j'invite tous les États Membres à s'engager activement dans les négociations relatives à l'accord sur les pandémies, à les achever d'ici à la fin de l'année, et à participer activement au cycle d'investissement de l'OMS. »

Les manifestations de cette semaine seront également l'occasion de reconnaître les progrès significatifs réalisés dans la Région africaine de l'OMS, notamment le Programme de transformation mis en oeuvre par la Dre Moeti au cours de son mandat de Directrice régionale. La Région a également été déclarée exempte de poliovirus sauvage, ce qui constitue une victoire historique en matière de santé publique. En même temps 19 pays africains ont réussi à éliminer au moins une maladie tropicale négligée.

« Jamais auparavant les gouvernements et les partenaires n'ont été aussi déterminés à avoir un meilleur impact - en soutenant des approches intégrées pour résoudre les problèmes de santé, en mettant l'humain au centre des actions et en réduisant la fragmentation qui a limité les résultats d'investissements importants dans le domaine de la santé », a déclaré la Dre Moeti.

Environ 800 participants assistent à la session, dont des représentants d'institutions du système des Nations Unies, d'organisations non gouvernementales, de la société civile, du monde universitaire et des partenaires du développement, soit en présentiel ou en ligne.