Maroc: Parution du 81è numéro de la revue de la Gendarmerie Royale

Rabat — Le 81è numéro de la revue de la Gendarmerie Royale vient de paraître, traitant de divers sujets et thématiques, avec un dossier sur la conception des programmes de formation basée sur les compétences. Dans son éditorial, la revue trimestrielle (juillet-septembre 2024) revient sur une crise sans précédent qui touche l'essence même de la vie sur terre : Le Stress Hydrique, affirmant qu'au Maroc, cette réalité se manifeste de manière criante.

Les effets dévastateurs de la sécheresse et de la rareté hydrique se font sentir, mettant en péril la sécurité alimentaire et la santé publique, relève l'éditorialiste, rappelant, dans ce sens, l'engagement de la Gendarmerie Royale en matière de protection, de gestion de l'eau et de veille à lutter contre toute activité illégale pouvant compromettre la disponibilité des ressources hydriques nationales, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif.

Il s'agit, en effet, des efforts entrepris par la Gendarmerie Royale en matière de formation et de développement des compétences de ses personnels, outre le rôle des moyens aériens dans la sécurité publique, notamment l'apport et le potentiel qu'ils fournissent aux forces de sécurité en termes de surveillance, de prévention et d'intervention.

La rubrique "Activités Royales" comprend le Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressé à la Nation à l'occasion du 25è anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres, évoquant une réception présidée par Sa Majesté, à M'diq, à l'occasion de la Fête du Trône.

Dans la même rubrique, ce numéro revient sur les cérémonies de prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles militaires et paramilitaires et celle d'allégeance, présidées par Sa Majesté à Tétouan.

Dans la rubrique "Décryptage", la revue rappelle une cérémonie organisée le 14 mai au Groupement aérien de la Gendarmerie Royale à Salé, pour la célébration du 68ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR). Elle met également l'accent sur les actions de la Gendarmerie Royale en matière de coopération internationale, notamment la rencontre entre le Général de Corps d'Armée, Mohammed Haramou, et le Directeur Général de la Gendarmerie nationale française, en plus de la visite d'une délégation de la Gendarmerie nationale nigérienne.

Il s'agit, en outre, de la cérémonie de sortie de la 70ème promotion des élèves-gendarmes, l'opération Marhaba 2024 et la participation de l'escadron musical de la Gendarmerie Royale au premier Festival international de la musique militaire. Dans sa rubrique "Zoom", la revue trimestrielle se penche sur le sous-groupement d'instruction et de formation aérienne de la Gendarmerie Royale (SGIFA) qui ne cesse d'évoluer et de perfectionner ses approches pour offrir une formation de qualité à l'ensemble du personnel naviguant et non-naviguant de la Gendarmerie Royale.

Sous le titre "La conception des programmes de formation basée sur les compétences", le Dossier du 81è numéro de la revue jette la lumière sur la réforme profonde de son système de formation lancé en 2023 et qui s'inscrit dans le cadre de la planification stratégique d'anticipation. Un chantier stratégique qui répond parfaitement aux exigences et aux impératifs, objet des Directives Royales, dans la mesure où cette refonte a été justement menée et repensée pour accompagner le développement socio-économique du pays et être au diapason des paradigmes technologiques et sécuritaires à même de relever les défis actuels et futurs.

En outre, dans la rubrique "La Grande interview" avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui, celui-ci insiste sur le rôle de l'Université d'aujourd'hui qui est de "former nos jeunes à gagner en résilience pour être en phase avec les transformations profondes à l'oeuvre".

La rubrique "Stratégie" comprend, pour sa part, un article intitulé "L'académie de défense de l'école militaire face aux défis de la réflexion stratégique", pointant du doigt multiplication des zones de guerre, de tension et de déstabilisation, accompagnée d'évolutions significatives du phénomène guerrier, appelant ainsi à une stratégie qui doit intégrer dans ses calculs les dimensions cybernétique, informationnelle et spatiale. Dans son "Focus", la publication s'attarde notamment sur les Plans régionaux d'efficacité énergétique et de décarbonation lancés par l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique (AMEE) et qui constituent un levier majeur pour la transformation énergétique au Maroc.