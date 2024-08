Madagascar: Révolution agroalimentaire - La consommation et la production durable promues par la FAO

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) met en avant les quatre grands axes de son Cadre stratégique 2022-2031.

La nutrition, l'environnement et le développement durable et inclusif sont au centre des préoccupations de la FAO, d'après son Cadre stratégique. Ce plan, approuvé lors de la quarante-deuxième session de sa Conférence en 2021, est conçu pour répondre aux crises globales actuelles tout en préparant le terrain pour un avenir plus durable et équitable dans le secteur agroalimentaire. A noter que ce Cadre stratégique a été élaboré dans un contexte de grande incertitude, marqué par la pandémie de Covid-19 et d'autres défis majeurs. Le processus de création a été inclusif et transparent, impliquant des consultations internes et externes approfondies ainsi que des réunions des organes directeurs. L'ambition centrale du Cadre est de soutenir la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers une transformation des systèmes agroalimentaires.

Grands axes

La production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie composent les grands axes stratégiques de la FAO. Chacune de ces dimensions vise à créer un système plus efficace, inclusif, résilient et durable. D'abord, la production durable prône des modes de consommation et de production durables. Il envisage des filières d'approvisionnement plus inclusives, en réponse au changement climatique, soutenues par l'innovation, l'agriculture numérique, et l'accès équitable aux ressources. Ensuite, le deuxième axe est la nutrition améliorée, qui inclut la promotion d'aliments nutritifs, l'accès à des régimes alimentaires sains, et la réduction des pertes alimentaires.

En ce qui concerne la protection de l'environnement, la FAO se fixe comme objectif de protéger et restaurer les écosystèmes, promouvoir une bioéconomie durable, et développer des systèmes alimentaires urbains résilients. La lutte contre le changement climatique sera renforcée par la gestion des résidus et le recyclage. Enfin pour l'amélioration des conditions de vie, la FAO met l'accent sur une croissance économique inclusive en réduisant les inégalités, notamment entre les zones urbaines et rurales et entre les sexes.

Les initiatives incluent l'autonomisation des femmes rurales et le soutien aux situations d'urgence. Par ailleurs, le Cadre intègre également des accélérateurs clés tels que la technologie, l'innovation, et les données pour accélérer les résultats. En parallèle, il adopte une approche systémique prenant en compte l'égalité des genres, les jeunes, et l'inclusion pour garantir que personne ne soit laissé pour compte.