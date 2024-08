Madagascar: Développement local - Une machine industrielle de séchage de fruits lancée à Ambilobe

Une Nouvelle ère pour l'agriculture à Ambilobe. Une machine de séchage de fruits a été inaugurée le samedi 24 dernier, dans le cadre du programme ODOF.

Selon les paysans et les opérateurs locaux, il s'agit d'un tournant décisif pour l'agriculture locale. Cette une initiative du programme ODOF (One District One Factory) s'inscrit dans un effort plus large pour revitaliser l'économie régionale et soutenir les producteurs locaux. La cérémonie d'inauguration, dirigée par Njiva Rakotoarivonona, directeur général de l'industrialisation, représentant le MIC (Ministère de l'Industrialisation et du Commerce), a été un moment fort pour la région Diana. En présence des autorités locales, des producteurs, des coopératives et des membres de la communauté locale, l'événement a souligné l'importance de cette nouvelle infrastructure.

Potentiels

Cette machine industrielle de séchage des fruits est la troisième du genre à être inaugurée dans la région Diana sous le programme ODOF, et elle promet de résoudre plusieurs problèmes cruciaux rencontrés par les agriculteurs et les opérateurs économiques locaux. En permettant un séchage plus efficace et à grande échelle, elle aidera non seulement à réduire les pertes post-récolte mais aussi à améliorer la qualité des produits. Cette avancée est importante pour les producteurs qui ont longtemps lutté contre le gaspillage et la mauvaise conservation des fruits.

L'impact de cette initiative va au-delà de la simple amélioration des techniques de séchage. Elle renforcera la coopération entre agriculteurs et transformateurs, tout en mettant en avant les produits locaux sur les marchés intérieur et international. En soutenant les acteurs locaux et en créant des opportunités de marché, cette usine de séchage se positionne comme un catalyseur de développement pour la région. Avec cette nouvelle infrastructure, Ambilobe se prépare à une nouvelle ère de prospérité agricole, où la collaboration et l'innovation permettront de maximiser le potentiel des produits locaux et de dynamiser l'économie régionale.