Madagascar: Antananarivo - Harilala Ramanantsoa nouveau PDS

Commune Urbaine d'Antananarivo. La Présidente fondatrice de Madavision remplace donc Richard Ramanambitana à la tête de la Ville des Mille.

Un nouveau souffle à la Mairie de Tana. Le Ministère de l'Intérieur a confirmé hier la nomination de Harilala Ramanantsoa au poste de Président de la Délégation Spéciale de la Commune Urbaine d'Antananarivo. C'est donc la première grande décision prise par la nouvelle ministre de l'Intérieur Rahajavololoniaina Niritsoa nommée lors du dernier remaniement gouvernemental. D'après nos informations, le désormais ex-PDS Richard Ramanambitana aurait déposé sa démission. Ce dernier ne pourrait plus assumer sa mission à la tête de la CUA pour des raisons sanitaires, a-t-on laissé entendre. La nomination de Harilala Madavision à la Mairie de Tana répond parfaitement aux critères et aux principes du président Andry Rajoelina priorisant les femmes pour occuper les postes nécessitant un bon sens du leadership et de compétences.

Grands défis. Avec la nomination de cette femme entrepreneure à la tête de la Commune Urbaine d'Antananarivo, le régime entend reprendre en main la gestion de la capitale pour faire face aux grands défis auxquels la Ville des Mille est confrontée actuellement. Ces défis concernent entre autres, l'assainissement et la gestion quotidienne des ordures, la gestion des marchés et des marchands ambulants, la sécurité et la mobilité urbaine. A trois mois des prochaines élections communales et municipales, son principal challenge est surtout politique. Harilala Ramanantsoa ne dispose pas beaucoup de temps pour démontrer son efficacité.

%

Du côté des partisans du régime, on reste confiant. Hery Rasoamaromaka, Gouverneur de la Région Analamanga et non moins Secrétaire national du parti Tanora malaGasy Vonona était le premier à avoir félicité la nomination du nouveau PDS de Tana hier sur son compte Facebook. Certainement pour faire savoir que ce dernier bénéficie du soutien entier du pouvoir en place. Certainement, l'Administration Rajoelina lui prêtera main forte et l'accompagnera dans l'accomplissement de sa mission. Reste à savoir si elle sera aussi adoubée par les tananariviens.

Pionnier. A noter que Harilala Mada Vision n'est pas une inconnue auprès de la population d'Antananarivo en tant que Présidente Fondatrice de la Société Madavision qui organise l'évènement commercial La Grande Braderie de Madagascar depuis 1999. Elle est considérée comme le pionnier de ce genre de foire commerciale. Le nouveau PDS avait déjà participé aux élections communales à Antananarivo en 2015. D'ailleurs, à l'issue de cette élection, elle a été élue Conseiller municipal de 2015 à 2019. Harilala Ramanantsoa est surtout connue dans le domaine de l'évènementiel, l'entreprenariat et le commerce.

Depuis 2009, elle est Présidente Directrice Générale de plusieurs sociétés dont Nexbox.Com spécialisée dans le domaine de la distribution, l'évènementiel, la décoration et design d'intérieur, la construction et BTP. Engagée dans le combat pour la parité des genres, elle est la Vice-présidente du Conseil national des Femmes de Madagascar de 2022 à cette année 2024. Cette année, elle vient d'être élue Présidente de Entreprendre au Féminin Océan Indien regroupant 600 femmes issues de 12 régions pour le mandat 2024 - 2026. Reste à savoir si ses compétences et expériences dans le domaine de l'entreprenariat va contribuer à la réussite de son mandat à la Présidence de la Délégation Spéciale de Tana. A suivre.