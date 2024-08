Algérie: Le candidat Hassani Cherif s'engage à mettre en place des programmes de développement pour le sud

Adrar — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre prochain, Hassani Cherif Abdelaali, s'est engagé, lundi depuis la wilaya d'Adrar, à mettre en place des programmes de développement pour les régions du sud.

Animant un meeting à la maison de la culture Chahid Chibani-Mohamed, au douzième jour de la campagne électorale, M. Hassani Cherif a promis, en cas de victoire, de mettre en place des programmes de développement pour les régions du sud afin de les rendre plus attractives, suivant une approche socioéconomique axée sur la réalisation de grands projets et infrastructures et la promotion de l'investissement dans divers secteurs, notamment l'agriculture et l'industrie de transformation, "à travers le soutien aux petites et moyennes entreprises créatrices d'emplois".

Evoquant le potentiel touristique de cette wilaya, le candidat du MSP a souligné "l'importance des zaouïas dans la promotion du tourisme religieux".

Il a, par ailleurs, souligné "la nécessité de protéger le produit national, d'améliorer les normes de qualité, de valoriser les capacités locales, les ressources et l'artisanat, d'étendre les mécanismes de financement au niveau local tels que les subventions et les fonds de développement et d'adapter les investissements aux besoins".

Hassani Cherif a, dans ce cadre, rappelé que son programme électoral "Forsa" (opportunité) proposait "le redécoupage administratif pour asseoir les bases du développement".

Lors de son meeting, le candidat du MSP a appelé les citoyens d'Adrar à "se rendre massivement aux urnes", affirmant qu'une forte participation à cette élection cruciale "enverra un message clair à ceux qui veulent nuire à la patrie".