Algérie: Présidentielle - Les candidats mettent en avant leurs solutions pour répondre aux attentes des différentes catégories sociales

Alger — Les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, ainsi que leurs représentants ont poursuivi, lundi, leurs sorties sur le terrain dans plusieurs wilayas du pays, au 12e jour de la campagne électorale, mettant en avant les solutions "réalistes" inscrites dans leurs programmes en vue de répondre aux préoccupations des différentes catégories sociales.

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, s'est engagé, depuis la wilaya de Ouargla, à mettre en place "un système économique équilibré" qui donne aux compétences nationales "la chance d'investir".

Animant un meeting à la salle Sedrata, dans le cadre de la campagne électorale, M. Aouchiche a affirmé qu'il oeuvrera, s'il est élu, à "mettre en place un système économique équilibré qui donne aux compétences nationales la chance d'investir".

Sur le plan social, le candidat du FFS s'est engagé à "lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes", en tenant compte des "spécificités et potentialités de chaque région".

Il a également promis de "revoir les salaires" et d'"augmenter les allocations destinées aux catégories vulnérables", proposant d'"allouer une partie de la fiscalité pétrolière au financement d'un fonds chargé d'investir dans les grands projets pour la création d'emplois".

De leur côté, les dirigeants des formations politiques soutenant le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, ont souligné l'importance de lui renouveler la confiance pour un second mandat afin de lui permettre de poursuivre la politique de soutien social au profit des différentes catégories sociales.

A Bou-Saâda (M'sila), le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, a assuré que le vote en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, lui permettrait de "poursuivre la politique de soutien social aux différentes catégories ainsi que la réalisation de nouveaux programmes d'habitat et l'augmentation de l'allocation des femmes au foyer et des personnes aux besoins spécifiques, des pensions de retraite et des salaires des fonctionnaires".

S'exprimant dans meeting populaire à Médéa, M. Benmbarek a évoqué, à cette occasion, les efforts financiers "conséquents" consentis notamment pour la prise en charge des préoccupations des habitants des zones d'ombre.

A Jijel où il a animé un meeting populaire, le président du Mouvement El-Bina Abdelkader Bengrina a salué, quant à lui, l'engagement du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, lors de son meeting tenu dimanche à Oran, d'augmenter les allocations chômage et des femmes au foyer, et de créer 450.000 emplois.

Bengrina a soutenu que la "vision prospective" du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune permettra une répartition équitable des richesses et la création de pôles économiques dans toutes les régions du pays ainsi que de "réaliser un développement économique et social".

Le président du front El Moustakbel, Fateh Boutbig, a souligné, pour sa part, à Relizane les réformes et les réalisations concrétisées, durant le premier mandat, et ce, à tous les niveaux et en faveur de toutes les couches de la société, citant entre autres, la revalorisation des salaires, des pensions de retraites et l'octroi de l'allocation chômage, en plus, a-t-il mentionné, de la "construction d'un front interne fort".

Dans le même esprit, la présidente du parti Tajamoue Amal El Djazair (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a affirmé, à partir de Jijel, que le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune est "porteur de beaucoup d'espoirs pour toutes les catégories sociales à travers des engagements concrétisés durant son premier mandat et d'autres qu'il oeuvrera à réaliser en cas de sa réélection".

A Boumerdès, le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaibeche, a souligné la nécessité de sortir "en force" le jour du scrutin, pour accorder son soutien au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, ce qui lui donnera "la latitude de prendre des décisions pour poursuivre le processus de développement du pays".

Par ailleurs, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, a souligné, à Adrar, son engagement à élaborer des programmes spéciaux de développement pour les régions du Sud du pays.

En évoquant le potentiel touristique de cette wilaya, M. Hassani Cherif a souligné "l'importance des Zaouïas, qui constituent, selon lui, un axe fondamental dans la promotion du tourisme religieux".

Il a également insisté sur "la nécessité de protéger le produit national, d'améliorer les normes de qualité, de valoriser les capacités de production locale, les ressources et l'artisanat ainsi que d'élargir les mécanismes de financement locaux tels que les subventions et les fonds de développement et d'adapter les investissements aux besoins".

Le président du MSP a rappelé, à la même occasion, que son programme électoral "Forsa" vise à "restaurer le découpage administratif afin d'établir les bases du développement".

Il a d'ailleurs appelé les citoyens de la wilaya d'Adrar à se rendre en force aux urnes et à participer à ces élections, considérant que la forte participation "constitue un message à ceux qui cherchent à nuire à la patrie".