Congo-Brazzaville: Vie estudiantine - Des Tchadiens réunis autour des activités culturelles

L'Association des étudiants tchadiens au Congo (AETC) a organisé, le 25 août, à Brazzaville l'édition 2024 de sa semaine culturelle sur le thème « L'entrepreneuriat et études : de l'idée à la réalisation ».

Au menu des activités, la présentation de danses traditionnelles, des expositions, des activités sportives ainsi que la conférence-débat. Organisée à l'occasion de la célébration des 23 ans d'existence de l'AETC, cette semaine culturelle a été une occasion pour le président de cette organisation, Hissein Idriss Goukouni, de faire un plaidoyer auprès des autorités tchadiennes. Selon lui, certains étudiants se heurtent à des obstacles pouvant compromettre leur parcours académique.

Il s'agit, entre autres, des questions administratives complexes, du manque d'orientation, des différences culturelles et linguistiques, des difficultés d'intégration sociale et, bien sûr, des préoccupations financières. « En ce qui concerne les étudiants tchadiens au Congo, il convient de noter qu'aucun membre de notre association n'est boursier. Nous n'avons aucun partenaire financier conséquent.

C'est ainsi que les problèmes rencontrés par les membres de l'AETC sont difficilement gérés faute de moyens. Pour ce faire, nous lançons un appel à l'endroit du gouvernement tchadien par l'entremise de l'ambassade d'accorder les bourses d'études pour alléger le fardeau que représente une expérience à l'étranger; d'encourager et primer l'excellence ; de mettre en place des services de soutien ou de subvention pour aider les étudiants à faire face aux défis quotidiens », a sollicité Hissein Idriss Goukouni.

Aux autorités congolaises et aux chefs d'établissement d'enseignement supérieur, les étudiants tchadiens leur demandent de faciliter les démarches administratives et d'offrir des services d'orientation et d'accompagnement afin de leur permettre de naviguer paisiblement dans leur nouvel environnement.

« Pour cela, j'en appelle les étudiants à garder ce même élan de solidarité, d'entente et surtout de respect et de conformité aux lois de la République du Congo. Etudier à l'étranger est une aventure unique, pleine de défis mais aussi d'opportunités. Il y aura des moments de doute et des obstacles à surmonter, mais rappelons que chaque difficulté est une occasion de grandir », a-t-il conclu.

Respecter les lois du pays d'accueil

Organisée chaque année, cette activité culturelle permet aux étudiants tchadiens de garder le contact avec leurs racines, de promouvoir leurs valeurs culturelles, mais aussi de jeter un regard sur leur situation. « Le thème de cette année : L'entrepreneuriat et études : de l'idée à la réalisation, nous a permis d'assimiler un certain nombre de choses. Les exposés qui ont été présentés nous ont permis d'avoir de nouveaux outils qui vont nous permettre de mettre en oeuvre toutes les connaissances acquises. J'ai trouvé cette initiative totalement louable parce qu'elle permet aux étudiants, au moins une fois dans l'année, de se retrouver et de partager leurs idées avec les conférenciers », s'est réjoui l'étudiant Lionel Golbe Poïlengar.

Le 1er secrétaire de l'ambassade du Tchad au Congo, Kola Wangnamou, a, de son côté, rappelé que la semaine culturelle est une initiative qui permet de fédérer la jeunesse estudiantine, lui donnant une âme citoyenne et civique, et l'amenant au coeur de la reconstruction de la paix sociale et de l'unité nationale. « La semaine culturelle estudiantine, c'est aussi un vrai lieu d'échanges et d'enrichissement des connaissances scientifiques à travers les manifestations ; des évènements culturels et artistiques qui promeuvent la diversité et encouragent le brassage de la jeunesse, la consolidation de la paix, afin d'abandonner toute velléité de conflits politiques... », a-t-il rappelé, précisant que les relations entre le Congo et le Tchad datent de très loin.

Kola Wangnamou a également indiqué que les Congolais respectaient beaucoup les Tchadiens au regard de l'histoire. Par contre, les Tchadiens doivent également être courtois envers eux. « Vous devez éviter les comportements négatifs qui vous opposent aux Congolais. Vous ne devez pas vous mêler des questions qui ne relèvent pas de votre compétence. Vous êtes une jeunesse consciente ; nous comptons sur vous non seulement dans le cadre de transmission de la communication, mais également dans le respect des lois, us et coutumes du pays accréditaire ; l'unité nationale ; le vivre-ensemble ; l'amour fraternel entre vous », a-t-il conclu.