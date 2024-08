Madagascar: Association des Épouses de Gendarmes - Attention particulière pour les enfants abandonnés

Le 9ᵉ congrès de l'association des épouses des gendarmes (Fikambanan'ny vadin'ny zandary ou FIVAZA) s'est tenu pendant trois jours, du 21 au 23 août dernier, à Mahajanga, au complexe sportif d'Ampisikina. Les enfants abandonnés et scolarisés, ainsi que ceux en situation de handicap, ont constitué le centre des préoccupations de ces femmes.

Trois centres qui s'occupent des enfants ont obtenu de l'aide telles que des fournitures scolaires, du riz, de l'huile ainsi que du sucre, des légumineuses et différentes fournitures, pour faciliter l'accueil et les soins de ces enfants. Il s'agit du collectif des droits de l'enfant et de la famille (CDEF) situé à Mangarivotra (centre qui prend en charge les enfants abandonnés par leurs parents, victimes de violence physique et sexuelle et handicapée), de l'orphelinat Mangarivotra, un centre géré par la commune de Mahajanga qui s'occupe des enfants orphelins et des personnes âgées, ainsi que de l'école Mampiaty à Mahajanga (Semama).

Cet établissement prend en charge les enfants ayant des problèmes visuels et auditifs, ainsi que ceux laissés pour compte et les enfants issus de familles pauvres de Mahajanga. Des familles de gendarmes ayant perdu leur emploi ont également reçu une aide. « L'objectif de ce congrès est d'apporter du progrès dans la vie de chacune des épouses de gendarmes. Nos soins et soutien à nos époux constituent une grande force pour qu'ils puissent accomplir leur travail et leur devoir envers le pays », a déclaré Seheno Rakotondrazaka, épouse du ministre délégué à la gendarmerie nationale.

Elles étaient deux mille trois cent cinquante participantes à ce congrès. Le congrès ou zaikabe était axé sur le thème « une digne épouse de gendarme, qui est généreuse et voit loin ». Rappelons que la grande réunion a été inaugurée par un grand carnaval à travers la ville suivi d'un culte. Une exposition artisanale a illustré cette édition. « Ce zaikabe s'est distingué par la présence affluente des participantes de Toamasina », a indiqué, pour sa part, l'épouse du commandant de la circonscription de la gendarmerie nationale de Mahajanga.