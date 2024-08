Madagascar: Transport National - Mahajanga - Pénurie de places jusqu'en septembre pour Tana

Les vacances arrivent à leur terme, et les visiteurs commencent à regagner leurs lieux de résidence. Toutefois, depuis plusieurs jours, des perturbations majeures affectent les transports nationaux entre Mahajanga et Tana. Les trente coopératives de transport à Aranta affichent complet, et de longues files d'attente se forment devant les guichets.

Les réservations ne sont pas acceptées car il faudrait attendre l'arrivée des taxis-brousse 24h avant le départ. Les véhicules sont insuffisants. C'est la même situation auprès des autres sociétés privées de transport telles que le Transport Première Classe, Soatrans et Cotisse. Les véhicules VIP et les catégories light ou économiques sont tous déjà pris et réservés depuis longtemps.

« Nous n'avons aucune place disponible jusqu'au 3 septembre. Tout est déjà programmé. Nous devons attendre que des véhicules reviennent de la capitale pour pouvoir accepter de vendre des billets », a expliqué une responsable de Soatrans.

«Nous sommes saturés et aucune voiture n'est libre. Nous n'avons aucune solution car les voitures sont bloquées à Tana. Elles doivent revenir à Mahajanga, mais faute de passagers, elles ne peuvent pas rouler vides. Il faut attendre jusqu'à la semaine prochaine. On refuse les réservations ; il faut acheter le billet la veille pour partir. Les places à vendre dépendent du nombre de taxis-brousse qui arrivent», a expliqué un guichetier de la coopérative nationale. La majorité des clients cherchent à obtenir des billets pour ce week-end, ce qui explique l'afflux considérable à Aranta depuis le début de la semaine.

La rentrée scolaire prévue pour début septembre incite de nombreux voyageurs à rentrer rapidement à Tana et dans d'autres destinations, entraînant une véritable bousculade. Pour ceux qui recherchent des cars de service VIP, des spéculateurs proposent une location de véhicule tout terrain ou 4x4 jusqu'à concurrence d'un million cinq cent mille ariary pour un transport spécial vers Tana. Tandis que des clients pressés de partir ont été volés par des escrocs à l'extérieur de la gare routière.

La directrice de l'agence des transports terrestres (ATT) de Mahajanga met en garde contre cet acte. « Les réservations et achats de billets s'effectuent uniquement auprès du guichet unique et des coopératives à l'intérieur de la gare routière», a averti la première responsable de l'ATT.