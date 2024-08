Algérie: Bechar - Poursuite de la campagne électorale avec des rencontres-débats

Bechar — La campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre se poursuit à travers la wilaya de Bechar, avec la tenue ces deux derniers jours de rencontres-débats avec les citoyens, animées par des responsables des permanences locales des candidats.

Ainsi, la permanence du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune a organisé, dans plusieurs communes dont Béni-Ounif, M'rija, Abadla et Taghit, des rencontres avec des associations féminines et des associations de quartiers du chef lieux de wilaya, lors desquelles il a été procédé à la vulgarisation du programme électoral du candidat indépendant et à l'écoute des préoccupations des citoyens de ces collectivités en matière de développement, d'emploi et autres questions liées aux conditions socio-économiques des jeunes.

Les équipes de la permanence locale du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, ont, elles aussi, initié des rencontres de proximité avec les citoyens dans plusieurs communes de la wilaya, où ils ont informé les électrices et électeurs sur les différents aspects du programme électoral de leur candidat qui avait présidé récemment un meeting à la maison de la Culture "Kadi Mohamed" à Bechar.

Les représentants du candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, adoptent jusque-là une approche qui privilégie des activités de proximité pour expliquer le programme électoral de ce candidat à la présidentielle.

En plus de ces rencontres avec les citoyens, les permanences locales des trois candidats optent pour les réseaux sociaux pour convaincre les électrices et électeurs à voter pour leur candidat, et ce, à travers les différentes pages qu'ils ont créées sur divers réseaux sociaux.