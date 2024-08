Algérie: La COSOB lance son nouveau site web

Alger — La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) a annoncé, lundi dans un communiqué, le lancement de son nouveau site web, désormais doté d'un design plus moderne, et ce, dans le cadre de la démarche du régulateur du marché boursier visant à suivre l'évolution numérique que connaît l'Algérie.

Cet outil de communication digitale, accessible sur l'adresse www.cosob.dz, "représente la vitrine numérique de la Commission en tant qu'autorité de régulation du marché financier Algérien. Il a été conçu pour être une source des dernières nouvelles et une plateforme qui fournit des informations complètes sur le marché financier Algérien et ses principaux intervenants", souligne la COSOB.

Il reflète également "la volonté et la stratégie de la COSOB pour s'adapter aux transformations numériques, et traduit les efforts déployés par la Commission pour s'améliorer et son engagement continu à fournir les meilleurs services à tous les opérateurs et acteurs clés du marché financier", selon la même source.

Le nouveau site web comprend plusieurs sections relatives aux décisions émises, aux autorisations et agréments accordés par la Commission, ainsi qu'à tous les règlements, instructions et textes juridiques régissant le fonctionnement de la Bourse.

Il propose également diverses statistiques de marché mises à jour régulièrement, ainsi que toutes les informations financières des sociétés cotées en bourse.

La COSOB a indiqué, qu'à travers le lancement de ce nouveau site web, elle compte "offrir un environnement numérique sécurisé et efficace aux professionnels du marché mais aussi aux étudiants qui leur fournit tous les détails sur la formation dans le domaine des marchés financiers, ainsi que des contenus éducatifs riches sous forme de rubriques dédiées à l'éducation financière, et à l'avenir, toutes études et recherches réalisées par les équipes de la Commission en toute transparence".