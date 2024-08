Congo-Kinshasa: Goma - La société Hakiri Holding apporte de l'aide à plus de 500 personnes déplacées

La société Hakiri Holding a apporté, le week-end dernier, de l'aide alimentaire et non alimentaire à plus de 500 déplacés, vivant autour de la ville de Goma (Nord-Kivu).

Cette assistance est constituée de produits de première nécessité (farine, lait, sucre, sel et autres) et de vêtements adaptés au climat de cette région.

« Nous avons distribué des vivres et non vivres, en collaboration avec nos partenaires, en faveur des déplacés de guerre autour de Goma. Soucieuse du bien-être et de la dignité de ces populations vulnérables, l'équipe de Hakiri Holding s'est rendue dans différents camps de déplacés afin de leur apporter un soutien concret », a expliqué le Directeur général de cet établissement, Josué Kinfuki Takizala.

A quelques jours de la rentrée des classes, Hakiri Holding a également remis des kits scolaires aux enfants des déplacés.

Il a s'agit entre autres de cahiers, stylos et des sacs à dos, des fournitures qui permettront aux enfants de poursuivre leur scolarité, malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent.

« Ce n'est pas pour la première fois de visiter les personnes de cette catégorie. Je le fais au mois de décembre dernier avec les déplacés du conflit Mbole-Lengole à Kisangani (Tshopo). Ça me fait toujours mal de voir les gens en train de souffrir. Ce qui m'a motivé c'est la situation de nos frères qui sont dans l'Est de notre pays», a poursuivi Josué Kinfuki Takizala.

Il a par ailleurs encouragé des autorités du pays, les acteurs humanitaires et autres personnes de bonne volonté à assister ces enfants ainsi que leurs parents.