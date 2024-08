Madagascar: Électricité - Légère baisse des coupures à Tana après les pluies artificielles

Un léger mieux dans certains quartiers de la capitale en matière de coupures d'électricité, ces derniers jours, mais une nouvelle indisponibilité d'un groupe d'Andekaleka, survenue hier, a causé une vaste coupure d'électricité dans au moins 80 localités.

Les coupures d'électricité ont connu une légère baisse, ces derniers jours à Antananarivo et les environs, après que la société nationale d'électricité et d'eau, JIRAMA, a procédé à la provocation de pluies artificielles. Une démarche qui semble ainsi avoir porté ses fruits en augmentant le niveau d'eau, permettant d'augmenter à nouveau la production d'électricité. Quelques coupures programmées d'électricité sont, toutefois, encore à prévoir en raison de travaux d'entretien annoncés par la JIRAMA.

La période d'étiage chaque année a pour impact la baisse du niveau d'eau des sources d'eau alimentant les barrages hydroélectriques d'Andekaleka - qui fournit la plus grande partie de la production électrique pour Antananarivo - mais également à Antelomita et à Mandraka. Ce qui a amené la JIRAMA, au début de ce mois d'août, à baisser la pression d'eau vers les centrales hydroélectriques, et de ce fait, à la réduction de la production d'électricité au niveau des centrales hydroélectriques. Une baisse de production qui a amené la JIRAMA à procéder, il y a quelques semaines, au délestage tournant qui épuise les usagers. Car non seulement, l'électricité fait défaut pendant de longues heures par jour et par nuit, mais l'eau manque également du fait de l'arrêt de certaines stations pour cause de coupure d'électricité.

Ajournement

Les récentes pluies artificielles permettent d'améliorer la situation actuellement. Pour sa part, la JIRAMA indique la mise en place de « nombreuses centrales solaires » afin de pallier le déficit de production électrique et réduire les coupures programmées d'électricité à Antananarivo et ses environs.

Toutefois, la période sèche durera encore quelques semaines, voire quelques mois. La quantité d'eau au niveau des sources des barrages hydroélectriques ne retrouverait un niveau naturel satisfaisant qu'à partir de la prochaine saison des pluies. Celle-ci, attendue chaque année vers le mois de novembre, manque parfois au rendez-vous et « ajourne » de quelques semaines son arrivée. Auquel cas, il va encore falloir mettre à profit la technologie pour créer des nuages artificiels et provoquer la pluie.

Mahajanga

Si un léger mieux a été observé à Antananarivo, de nouveaux problèmes techniques (une indisponibilité d'un groupe d'Andekaleka) était, hier, à l'origine d'une vaste coupure d'électricité à Antananarivo et les zones environnantes. Environ 80 localités étaient concernées. Mahajanga connaît également un sérieux problème de production électrique en raison d'une panne technique, privant d'électricité - et parfois, d'eau - les usagers de cette ville.