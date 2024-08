Burkina Faso: Développement - Le PNUD échange sur les priorités du pays

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, le lundi 26 août 2024, à Ouagadougou, le représentant-résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Burkina.

Le Représentant-résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Alfredo Teixeira a été reçu, le lundi 26 août 2024 à Ouagadougou par Premier ministre, chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. A leur sortie d'audience, M. Teixeira et sa délégation ont tout d'abord remercié, le chef du gouvernement pour son accueil et sa disponibilité. Au cours de cette rencontre, ils ont passé en revue les différents domaines de la coopération entre l'organisation onusienne et l'Etat burkinabè.

Il s'agit de la gouvernance et de la paix durable, de l'environnement et des changements climatiques, de l'énergie et de la résilience. Alfredo Teixeira a donc confié que le PNUD apporte un soutien important pour la mise en oeuvre du Plan d'action pour la stabilisation et développement (PASD) ainsi que des grands programmes de l'initiative présidentielle qui inclue l'offensive agro-sylvo-pastoral et halieutique.

Le représentant-résident du PNUD au Burkina a affirmé que l'institution entend mettre en oeuvre un projet important de stabilisation dans la région du Liptako Gourma. « Nous avons échangé sur les axes d'intervention, mais aussi sur les priorités du Burkina en matière de développement », a-t-il indiqué