Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 août 2024

Sénégal : Crue du fleuve Sénégal- La Cote d'alerte de 08 mètres désormais atteinte à Matam

La cote d'alerte de 08 mètres est désormais atteinte à Matam, informe un communiqué du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, publié le 26 Aout 2024.Selon le ministère, « A Bakel où le seuil critique de 10 mètres est atteint depuis hier, la tendance haussière se poursuit et le niveau de l'eau est désormais à 10,22 mètres ».« Par conséquent, des débordements pourront survenir par endroit dans ces zones de la Vallée du fleuve Sénégal ; ce qui appelle une vigilance maximale de la part des populations environnantes », renseigne la source.« Du côté du Gouvernement, la situation et suivie de près et toutes les mesures requises sont prises au moment opportun », rassure le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. (Source: adakar.com)

Burkina Faso : Attaque terroriste dans le Centre-nord - Plusieurs dizaines de morts

Des hommes armés, ont tué samedi plusieurs dizaines de personnes, dont des civils, dans le Centre-nord du Burkina Faso, a appris dimanche l'Afp de différentes sources. Quatre ministres et le chef d'état-major des armées sont allés rencontrer des victimes dimanche à Kaya, où la plupart des blessés ont été évacués, à environ 45 kilomètres du village de Barsalogho où a eu lieu l'attaque. Sur la télévision nationale, Rtb, le ministre de la communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, a parlé d'une « attaque lâche et barbare» perpétrée par «des hordes de criminels» qui s'en sont pris à «des femmes, des enfants, des personnes âgées et des hommes, sans distinction». (Source : Afp)

Togo : Cédéao- Les représentants résidents réfléchissent à une organisation « plus efficace au service des peuples »

Quelque dizaine de représentants résidents et permanents de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cédéao) ce sont réunis ce lundi 26 août 2024 dans la ville balnéaire d'Assinie, en prélude à un prochain sommet spécial sur les bases d'une organisation « plus efficace au service des peuples » .

Cette rencontre qui se tient jusqu'au 29 août sous le thème « la Cédéao, 50 ans au service de l'intégration ouest africaine, quelle perspective dans un monde en profonde mutation ? », offre l'opportunité à ces représentants résidents et permanents de contribuer à la réflexion globale devant aider cette Commission et ses institutions à se pencher sur des réponses adaptées aux défis du moment.(Source : alome.com)

Bénin: Croisade de l'Inf contre les Vgb- La prévalence du harcèlement sexuel dans les facultés et instituts de santé bat le record

Après le temps des sensibilisations, l'Institut National de la Femme (INF) entame la phase de répression des VGB (Violences Basées sur le Genre) en milieu universitaire. Au terme des investigations menées, dans cette croisade contre les pourfendeurs de la loi, les statistiques révèlent l'acuité du fléau dans les académies de santé.Les facultés de médecine apparaissent comme étant des milieux très hiérarchisés avec les enseignants appelés « les maîtres » au sommet et les étudiants en bas de la pyramide.

Gabon: Partage des connaissances et de développement- la Chine favorable au transfert des Technologies

En recevant, lundi à son siège social basé à Kunming dans la province de Yunann, les représentants des dix pays africains francophones venus prendre part au séminaire sur le partage des connaissances en matière de développement à Beijing en Chine, la société d'Etat Chinois «Power China Kunming Engineering Corporation Limited», spécialisée dans la construction des énergies, a exprimé son souhait de faire dans le transfert de technologies, dans l'exécution des projets de développement dans le continent africain. ( Source: Agp).

Rca: Face aux inondations - Les autorités proposent une solution durable

Le gouvernement entend relocaliser les habitants des zones à risque tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays, a annoncé la ministre de l'Action humanitaire citée par la radio Lengo Songo. À la différence d'une assistance ponctuelle, la relocalisation permet de préserver la dignité des sinistrés, en leur donnant une maison dans un endroit sûr, a souligné la haute responsable. Elle a dévoilé que des travaux étaient en cours sur un site à 25 kilomètres de la capitale appartenant au gouvernement. Les habitants ne seront pas forcés de partir, a noté la ministre. Elle a aussi promis d'aider à s'installer ceux qui en auront besoin. (Source: abangui.com)

Niger : Inondations- Le gouvernement débloque 12 milliards de Cfa en reponse à la situation

La décision a été prise par le gouvernement nigérien, le jeudi 22 août 2024, à l'issue d'un conseil des ministres présidé par le Chef de l'État, le général de brigade Abdourahamane Tiani. Pour des raisons tenant à l'affirmation de notre souveraineté, le conseil des ministres a décidé que le financement de la gestion de ces inondations soit assuré essentiellement par les ressources propres de l'Etat. A cet effet, le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Chef de l'Etat a donné des instructions pour qu'un montant de 2 milliards de Fcfa, issu des recouvrements de la CoLDEFF, soit affecté à ces opérations. De même, un réaménagement budgétaire est retenu pour une allocation d'un montant de 10 milliards de Fcfa consacré aux opérations de prévention et de gestion des inondations. (Source : Anp)

Côte d'Ivoire : Crise de la Data – Le régulateur fixe de nouvelles modalités applicables aux offres de services téléphoniques

L'autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (Artci) a émis, le 05 août 2024, deux décisions relatives aux offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile en vue de créer les conditions d'une concurrence saine entre les acteurs au profit des consommateurs, indique un communiqué de l'ArtciI en date du 26 août 2024. Ainsi, la première décision abroge celle du 12 janvier 2023 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile et institue de nouvelles mesures, dont la conservation du stock des avantages acquis par leurs clients avant la prise de la décision d'abrogation et le droit pour les clients d'utiliser jusqu'au 31 mars 2025, des avantages acquis avant la décision d'abrogation. La deuxième décision, quant à elle, fixe les conditions et modalités applicables aux offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile. ( Source : Cicg)