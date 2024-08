Cote d'Ivoire: Dialogue public-privé - Les parties prenantes s'engagent à améliorer la visibilité

Les acteurs impliqués dans le Dialogue public-privé (Dpp) en Côte d'Ivoire ont décidé d'améliorer la visibilité des activités et d'améliorer la coordination dans la prise en charge des préoccupations du secteur privé, de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des cadres de Dpp, tout en améliorant le suivi-évaluation de leurs activités, a appris allafrica.com de sources officielles.

Ces engagements ont été pris lors de l'atelier national de coordination des cadres paritaires sectoriels, organisé du 20 au 21 août 2024 à l'hôtel Pullman sis à Abidjan Plateau, par le secrétariat exécutif du Comité de concertation État-secteur privé (Ccesp), avec le soutien du projet Promotion des réformes économiques et investissements (ProREI) de l'agence allemande de coopération internationale, GIZ.

Cet atelier a également permis de dresser une cartographie des thématiques et problématiques abordées dans les différents cadres paritaires sectoriels, tout en identifiant les défis et besoins actuels. La directrice du ProREI et secrétaire exécutive du Ccesp, Mariam Fadiga Fofana a précisé que cet atelier répond aux recommandations de la Stratégie nationale du dialogue public-privé adoptée en 2017, visant à renforcer la collaboration et la coordination entre le Ccesp et les cadres paritaires sectoriels pour améliorer la compétitivité de l'économie ivoirienne.

Le directeur de cabinet adjoint, Bamba Vassogbo, représentant le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a salué l'orientation donnée par le ProREI, qui met un accent particulier sur le renforcement du Dialogue public-privé. Ce dialogue est essentiel pour l'identification, la formulation, la mise en œuvre et le suivi inclusif des réformes en faveur du secteur productif. Le conseiller technique Ouattara Eric, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarrassouba, a réaffirmé la volonté du gouvernement de transformer structurellement l'économie ivoirienne.

Il a souligné l'importance de réformes clés pour améliorer le climat des affaires, faciliter l'accès au financement, promouvoir les innovations technologiques et accroître les investissements. Le représentant du patronat ivoirien, Fanny Ismaël, au nom du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), a insisté sur l'utilité de cet atelier pour le secteur privé.

Ce dernier a rappelé que dans le cadre du Plan national de développement (Pnd 2021-2025), estimé à 59 000 milliards Fcfa, le secteur privé est appelé à contribuer à hauteur de 74%, soit 43 600 milliards Fcfa. Il a souligné la nécessité d'un climat des affaires incitatif, basé sur un dialogue public-privé fort et une confiance mutuelle, pour jeter les bases d'une économie prospère.