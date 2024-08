Afrique du Nord: Conflit du Sahara occidental - Pourquoi l'Algérie soutient le Front Polisario

analyse

Le président français Emmanuel Macron a officialisé son soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental de 2007, dans une lettre adressée le mardi 30 juillet 2024 au roi Mohamed VI, pour une solution à ce vieux conflit de près de 50 ans. En guise de protestation contre cette décision de Paris, le gouvernement algérien a décidé de retirer son ambassadeur à Paris "avec effet immédiat".

Le Sahara occidental est un territoire situé au nord-est de la Mauritanie revendiqué principalement par le Maroc et le Front Polisario, un mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie depuis la fin de la colonisation espagnole en 1975. Le territoire est au coeur d'un conflit complexe et labyrinthique.

Le Maroc considère en effet le Sahara occidental comme une partie intégrante de son territoire, tandis que le Front Polisario milite pour le droit au référendum et à l'indépendance de la région. Cette position est le reflet des tensions géopolitiques régionales et des intérêts stratégiques en jeu mais aussi des aspirations à l'autodétermination.

En soutenant le Front Polisario, l'Algérie suscite de multiples questionnements sur ses motivations, faisant l'objet de divers débats et recherches scientifiques.

Je suis doctorante en diplomatie et coopération internationale. Mon sujet de thèse porte sur la normalisation des relations israélo-marocaines et son impact sur la sécurité de l'Algérie. Dans un récent article, j'ai analysé le comportement de l'Algerie face aux crises régionales, en particulier celles impliquant l'Espagne et le Maroc.

Dans cet article , j'expose les raisons pour lesquelles l'Algérie soutient le Front Polisario représentant du peuple Sahraoui dans sa lutte pour l'indépendance du Sahara Occidental.

Facteurs historiques et idéologiques

En premier lieu, historiquement et idéologiquement, l'Algérie étant elle-même une ancienne colonie française, a mené une révolution pour son indépendance. Elle est naturellement alignée sur d'autres mouvements anticoloniaux sur le plan africain et international. Connue pour son soutien indéfectible aux peuples palestinien et saharaoui, elle s'inscrit dans une tradition de solidarité avec les peuples opprimés et privés de leurs droits fondamentaux à l'autodétermination.

Sachant que les principes de la politique étrangère algérienne jouent un rôle déterminant dans sa position sur le dossier saharaoui, il est vrai que depuis son indépendance l'Algérie a atteint une position avancée sur la scène mondiale, elle a oeuvré et continue d'oeuvrer pour le droit des peuples à faire ses propres choix et soutient fermement les mouvements de libération nationale comme le Front Polisario.

Ce soutien repose sur la conviction que tous les peuples ont le droit de décider de leur propre avenir et le droit à un référendum sans ingérence extérieure et la lutte contre le colonialisme et la domination étrangère. L'Algérie s'est engagée à la neutralité, à la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays et à la recherche de la coopération et l'entraide avec les pays voisins en respectant l'énoncé du droit international. De ce fait, dans le dossier du Sahara occidental, Alger conteste depuis cinquante ans l'annexion de fait de l'ancienne colonie espagnole au Sahara que le roi du Maroc Hassan II avait récupérée en 1975 en profitant de l'agonie et de la mort du président espagnol Francisco Franco.

En conséquence, Alger soutient le Sahara occidental. Pour des raisons humanitaires, l'Algérie a accueilli les réfugiés sahararouis. Des dizaines de milliers de Saharaouis vivent dans des conditions déplorables. L'absence de perspectives de résolution du conflit est le résultat direct du non-respect des résolutions de l'ONU dans ce conflit. Ce qui suscite l'irritation de l'Algérie.

Enjeux géopolitiques et économiques

Par ailleurs, le contexte géopolitique est à prendre en compte. Le Sahara occidental est un terrain d'affrontement géopolitique entre l'Algérie et le Maroc. C'est un territoire propice à la pêche et riche en phosphates. Il est constitué en majeure partie de terres désertiques, abrite un peu plus de 650.000 habitants. La moitié de la population se concentre dans la ville de Laâyoune, au nord.

Bénéficiant d'une large façade maritime, le Sahara occidental est aussi propice aux activités de pêche. Le Maroc voudrait aussi développer le port de Dakhla pour fournir aux pays du Sahel un accès à l'Atlantique dans le but de répondre a ses d'aspirations et ses intérêts nationaux . Précisons aussi que la principale ressource du territoire aujourd'hui réside dans ses terres riches en phosphates, une substance minérale utilisée comme engrais.

Selon l'ONG Western Sahara Watch, qui dénonce l'exploitation de ce minerai par le Maroc, le Sahara occidental aurait exporté 1,6 million de tonnes de phosphates en 2023, soit 8 % de du total des exportations marocaines. Le royaume est lui-même un acteur clé du secteur : il fournit à lui seul 20 % de la production mondiale, se classant après les États-Unis sur le plan des exploitations, d'après l'Office chérifien du phosphate. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette rivalité historique entre l'Algérie et le Maroc s'est intensifiée. C'est une manière pour l'Algérie de faire front à l'influence du Maroc dans la région et de renforcer son propre rôle en tant que leader régional.

Sécurité nationale et rivalités régionales

Sans compter que la normalisation des relations israélo-marocaines en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham a eu des répercussions significatives sur la vision sécuritaire de l'Algérie en raison du renforcement des capacités militaires du Maroc a travers l'acquisition de technologies de pointe et de systèmes d'armements israéliens mais aussi le sentiment d'encerclement stratégique, étant donné que qu'Israël entretient déjà des relations avec plusieurs pays voisins de l'Algerie . La perspective d'une coopération militaire entre Israël et ces pays, y compris le Maroc, est perçue comme une menace directe pour la sécurité nationale de l'Algérie sans oublié l'intensification de la rivalité entre l'Algérie et le Maroc, notammentment l'Algérie avec son soutien au Polisario et du fait qu'elle partage une longue frontière avec le Sahara occidental, une région particulièrement instable.

De même, en soutenant le Polisario, Alger exerce une certaine influence sur la situation dans cette zone et une forme de pression sur le Maroc et reformer son rôle sur la scène internationale.

Le soutien de l'Algérie au Front Polisario est la résultante d'une combinaison de facteurs historique, idéologique, géopolitique et de principes de base d'une vision politique étrangère. Ce soutien s'explique aussi par une volonté de maintenir son influence régionale et internationale et de faire face fermement aux menaces extérieures afin de garantir sa sécurité intérieure. De ce fait, Alger maintient fermement sa position dans le dossier saharaoui. L'Algérie ne fléchit pas dans son approche du dossier en vertu de principes qu'elle estime fondamentaux pour la région et au-delà : le droit à l'autodétermination, le respect des frontières héritées de la colonisation, le soutien au droit des peuples contre l'occupation et le respect du droit international et du multilatéralisme.

Manel ismahane Rebbah, chercheure, Universite Hassiba Benbouali de Chlef