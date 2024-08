Guinée: À Conakry, les habitants encore sous le choc après les inondations de ce week-end

Le week-end dernier, la capitale guinéenne et ses environs ont subi des pluies diluviennes rarement enregistrées dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces inondations ont particulièrement touché le sud et l'est de Conakry où les habitants se remettent peu à peu des traumatismes qu'ils ont vécus.

À Kiroti, dans la banlieue nord de la capitale de la Guinée, la famille Sandouno de Conakry se remet peu à peu du choc vécu samedi dernier. Dans la vaste cour d'une résidence de 34 appartements, le désordre est total.

Voitures immobilisées, appareils électroménagers éparpillés, vêtements et chaussures dans la boue, Moïse Sandouno, regarde le jardin sinistré : « Samedi matin, on s'est réveillés sous les eaux, aussitôt, j'ai fait quelques images que j'ai partagées avec le concessionnaire, mais, malheureusement quand il est arrivé, les eaux avaient déjà atteint un certain niveau au niveau du portail et il ne pouvait plus accéder à la cour ».

Moïse Sandouno a fait appel aussi au ministre de l'Urbanisme Mory Condé qui a saisi la protection civile pour sauver des vies. « Les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont pu nous enlever de la concession, on a été évacués à travers des pirogues par ce que la concession était complètement inondée ».

La petite Delphine, 14 ans, a aussi tout perdu. « J'ai perdu mes cahiers, mes livres, mes effets, mais, au moins, Dieu nous a protégés et nous sommes en vie ».

Dans une autre cour non loin de là, même constat. Une dizaine de voitures hors d'usage, les propriétaires tentent de sauver ce qui peut l'être encore. « Tous nos véhicules sont gâtés et c'est le service de dépannage qu'on a loué, nous avons plus de douze voitures à tracter ici », affirme Ousmane Barry.

Le bilan officiel de ces inondations fait état de deux morts, dont une fille de 14 ans, un disparu et plus de 3 000 ménages touchés.