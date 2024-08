Nigeria: L'Allemand Bruno Labbadia est le nouveau sélectionneur

La Fédération nigériane de football (NFF) a choisi le successeur de l'éphémère Finidi Georges au poste de sélectionneur des Super Eagles. Bruno Labbadia a été nommé mardi 27 août 2024 pour reprendre en main la sélection nationale. Le technicien allemand a pour mission de redresser le Nigeria, mal embarqué dans les éliminatoires du Mondial 2026 et à l'aube des éliminatoires de la CAN 2025.

Le lendemain de la CAN 2024 est rude pour le vice-champion d'Afrique. Finaliste malheureux en février dernier face à la Côte d'Ivoire, pays-organisateur, le Nigeria est bien moribond depuis que José Pereiro a quitté le poste de sélectionneur, après le tournoi continental. D'abord intérimaire, puis officiellement nommé sélectionneur du Nigeria fin avril, Finidi Georges en a déjà terminé avec son bail à la tête des Super Eagles.

L'ancien milieu offensif a rendu son tablier mi-juin, après une série de contre-performances. Après une victoire 2-1 contre le Ghana le 22 mars et un revers 0-2 contre le Mali le 26 mars en matches amicaux, le Nigeria a hypothéqué ses chances de participer à la Coupe du monde 2026 en faisant match nul avec l'Afrique du Sud (1-1 le 7 juin) et en s'inclinant contre le Bénin (1-2 le 10 juin) dans les éliminatoires du groupe C. Après quatre journées (sur dix), les Nigérians pointent à la 5e place (sur six) dans le groupe C.

Labbadia d'entrée face aux éliminatoires de la prochaine CAN

Finidi Georges parti, la NFF a trouvé son successeur le 27 août. C'est à Bruno Labbadia que les rênes sont confiés. Âgé de 58 ans, l'ex-attaquant allemand, qui joua notamment à Kaiserslautern, au Bayern Munich, à Cologne et à l'Arminia Bielefeld, connaît sa première expérience sur le banc d'une sélection. Il a déjà officiel au Bayer Leverkusen, à Hambourg, à Stuttgart ou encore au Herta Berlin depuis ses débuts en tant que technicien dans les années 2000. « Sa nomination prend effet immédiatement », ajoute la NFF.

Bruno Labbadia est le sixième entraîneur allemand nommé à la tête des Super Eagles, après Karl-Heinz Marotzke, Gottlieb Göller, Manfred Höner, Berti Vogts et plus récemment Gernot Rohr. Il va très vite entré dans le grand bain avec le Nigeria, qui entre dans les éliminatoires de la CAN 2025 dans quelques jours. Victor Osimhen et ses coéquipiers ont rendez-vous avec le Bénin lors de la première journée des éliminatoires du groupe D, le 7 septembre à Uyo. Ils iront ensuite défier le Rwanda le 10 septembre à Kigali pour la deuxième journée.