Madagascar: Décès Accidentel d'un Vacancier - Les responsables du CHU Androva s'expliquent

Les responsables du CHU Professeur Zafisaona Gabriel (PZAGA), Androva, ne sont pas restés insensibles aux critiques et remarques, surtout venant de la famille de la victime, Jamel Evan Rabearimalala, décédé suite à un accident de moto le 17 août dernier à Mahajanga.

Ce dernier a été fauché par une moto avec trois passagers à son bord. Il a été emmené d'urgence au CHU.

« Nous exprimons toute notre sympathie à la famille de Jamel Evan Rabearimalala, victime d'un accident à Mahajanga dans la nuit du 17 août 2024, et nous partageons leur douleur. Il est arrivé aux urgences chirurgicales vers 23h38, et le médecin de garde l'a pris en charge et a immédiatement appelé l'équipe de neurochirurgie. Pendant que le médecin prenait soin du patient, l'état de ce dernier s'est rapidement dégradé. Il a alors été transféré aux soins intensifs à 23h50.

Le médecin responsable de l'unité de soins intensifs et l'équipe de neurochirurgie l'ont pris en charge. En raison de la gravité de l'évolution de son état de santé, son pronostic vital était engagé ; on ne pouvait plus le déplacer ailleurs. Le médecin réanimateur a tout mis en oeuvre pour lui sauver la vie selon les protocoles. Mais le traumatisme qu'il a eu lors de l'accident était important, et malheureusement il est décédé à 2 heures 6 minutes du matin. Nous adressons nos sincères condoléances et notre profonde sympathie à la famille », a déclaré le professeur Diavolana Andrianarimanana Kocher, directeur de l'établissement CHU Androva.