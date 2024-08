Madagascar: Riziculture - La Grande île vise l'exportation

Ambitieuse, Tahian'Ny Avo Razafimahefa lance un projet très ambitieux pour Madagascar. « Madagascar sera un pays exportateur de riz d'ici à 2027 », a déclaré cette secrétaire d'État chargée de la Souveraineté alimentaire auprès de la Présidence. C'était à Ampandrianomby, hier, lors de sa prise en main officielle et effective de ce nouveau département.

Pour atteindre cet objectif, son premier défi est d'augmenter la production rizicole à Madagascar. « Pour cette année, pour la grande saison 2024, nous avons comme objectif de produire plus de six millions de tonnes de paddy », indique-t-elle. La Grande Île enregistre cinq millions de tonnes de production par an, selon le ministère de l'Agriculture. Une tendance à la hausse de la production de riz est observée. Elle est passée de 3,72 millions en 2015 à 4,68 millions en 2020, selon les chiffres officiels.

Pour améliorer encore plus cette production, Tahian'Ny Avo Razafimahefa envisage de continuer à distribuer les intrants agricoles, notamment les semences et les engrais. Elle projette également des partenariats avec le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, et d'autres départements ministériels « pour qu'on puisse avancer rapidement, donner des résultats rapides et répondre aux objectifs fixés par le président de la République et le Premier ministre ».