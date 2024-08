Afrique: Natation - Test d'Évaluation - Nette progression au terme du regroupement

Hier, à la piscine de l'Académie nationale des sports à Ampefiloha, une cinquantaine de candidats présélectionnés ont passé le test final d'évaluation. Une toute première. Le premier regroupement systématique des meilleurs nageurs présélectionnés, initié par la Fédération malgache de natation, en vue des éventuelles compétitions internationales de la saison, a été une réussite.

Cinquante nageurs allant des enfants de 10 ans aux seniors, originaires d'Analamanga, Boeny, Vakinankaratra et d'Atsinanana ont bénéficié du stage intense de vingt jours, du 6 au 26 août à Ampefiloha. Le test d'évaluation de fin de regroupement s'est tenu hier de 7 h à 8 h 30.

Le froid matinal, avec une température extérieure de 16 °C et celle de la piscine à 24 °C, n'a pas empêché les nageurs de donner le meilleur d'eux-mêmes au test. Leurs parents, une vingtaine, sont venus assister à l'occasion. « Ils ont tous ou presque amélioré leur temps comparé à leur performance lors du prétest d'il y a une semaine. Nous avons consolidé d'abord les techniques, puis les stratégies au virage et à la sortie du virage, le départ, la gestion de la longue distance, l'utilisation des bras et des jambes, plutôt le travail sur l'allure », explique le directeur technique national, Vony Andriamanantena.

Perfectionnement

%

À la fin du regroupement, les nageurs se sont montrés plus à l'aise en longue distance et en endurance, notamment sur 400 m nage libre et 200 m quatre nages. « Nous étions un peu pénalisés par le froid. Mais avec la séance biquotidienne, nous avons en revanche pu gagner en termes de volume et de kilométrage et en longue distance, ce qui est utile pour amorcer la nouvelle saison », explique Baritiana Mathieu Andriampenomanana, l'un des nageurs d'élite du pays.

Ce nageur de Managing a amélioré depuis l'an passé plusieurs records nationaux, dont ceux du 400 m NL aux Jeux des Îles, ainsi que les 800 m, 1500 m NL et 400 m QN aux championnats du monde juniors. Cette année, il a également établi de nouveaux records nationaux sur 800 m et 1500 m en bassin de 25 m.

Lors du test final, les nageurs ont été évalués sur le perfectionnement de leurs techniques tout en rectifiant les failles identifiées. « Notre objectif est de renforcer leur performance pendant quatre ans en travaillant un peu plus sur la physiologie et l'endurance, qui seront désormais obligatoires pour les U17 », conclut le DTN. Le prochain et deuxième regroupement est prévu en novembre, à la fois dans la capitale, à Mahajanga et à Toamasina.