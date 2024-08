Après un sans- faute inédit avec trois victoires d'affilée suivies d'un probant succès en démi-finale face au Rwanda, le Sénégal a raté la dernière marche en s'inclinant hier, dimanche en finale du tournoi pré qualificatif pour le Mondial 2026. Les Lionnes du coach Otis Hughley se sont inclinées à Kigali (Rwanda), face à la Hongrie (63-47).

La voie qui mène à la Coupe du monde 2026 s'est refermée, hier, dimanche 25 août, pour l'équipe du Sénégal qui faisait face à la Hongrie lors de la finale du tournoi de pré-qualification du Mondial Dames disputée à la salle du BK Arena de Kigali. Après trois succès de rangs et un sans-faute plein de promesses, les Lionnes avaient réussi à faire un pas ferme en arrachant une probante victoire face au Rwanda en demi-finale, elles sont tombées face aux Hongroises (63-47).

Après une première confrontation en phase de poule, soldée par une victoire étriquée en leur faveur (63-61), les Lionnes ont buté sur une formation plus tranchante lors de ces retrouvailles sur le parquet de BK Arena de Kigali. Les Sénégalaises ont pourtant eu une bonne entame en collant aux basques de l'équipe Magyars à la fin du premier quarts-temps (13-12).

Menées au score (20 à 14), les Sénégalaises vont se rebiffer. Elles parviennent à égaliser et prendre un court avantage (17-16). Mais, il sera de courte durée puisque les Hongroises vont aller à la pause avec une avance de 7 points (33-26). Au retour des vestiaires, les coéquipières de Cirera Dillard (6 points) et de Dioma Kane (18 points, 6 rebonds) marquent vite le pas. La faible réussite sur les lancer-francs et les tirs extérieurs seront fatals lors de la deuxième période. L'équipe hongroise va accentuer son avance en le portant à15 points (49-34à et à 20 points (54-34 ; 2e). Ce qui leur permettra de terminer en roue libre et de larguer les Lionnes à16 points à la fin de la rencontre (63-47).

Le Sénégal échoue sur la dernière marche menant à la dernière étape du tournoi de qualification pour le Mondial dame prévue en 2026 en Allemagne. A l'heure du bilan, le Sénégal après avoir enchaîné trois victoires, devant la Hongrie, le Brésil (69-59) et les Philippines (87 à 62) en matchs de groupe et face au Rwanda (68 à 65) en demi-finale, termine sur un bilan plus que satisfaisant.

Après l'absence des joueuses chevronnées, telles qu'Aya Traoré, Coumba Sarr « Toch » et autre Fatou Dieng, la relève semble assurée. Sous la direction de Otis Hughley depuis quelques semaines, Yacine Diop, Ndioma Kane, Fatou Pouye et autres Cierra Dillard, entre autres joueuses clés de l'équipe féminine du Sénégal se projettent de la meilleure des manières vers la l'Afrobasket prévu en 2025 en Côte d'Ivoire. Cette CAN sera celle de la seconde chance puisque ce sont les 4 meilleures équipes de la compétition qui sont qualifiées pour le Mondial allemand prévu en avril 2026.