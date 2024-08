Tunisie: EST / Un nouveau duo en attaque - Sasse et Abdelli à la manoeuvre !

En attendant le retour de blessure de Rodrigues, il fallait trouver des solutions pour faire fonctionner l'entreprise offensive. Le duo Sasse-Abdelli semble bien parti pour mener l'attaque espérantiste au début du nouvel exercice.

La richesse de l'effectif mis à la disposition de Miguel Cardoso cet été est telle que le technicien portugais n'a pas eu à se casser trop la tête pour trouver des doublures en cas de forfait d'un joueur titulaire. Et alors que la nouvelle saison n'a pas encore commencé, le coach "sang et or" est contraint à trouver un remplaçant à un joueur-cadre et pas n'importe lequel : Rodrigo Rodrigues.

Le Brésilien a repris tardivement les entraînements, une quinzaine de jours après l'entame de la préparation d'intersaison. Et à peine le stage de Tabarka commencé que Rodrigues s'est blessé. Le diagnostic était sans équivoque : une déchirure musculaire qui nécessite six semaines de convalescence. Il fallait donc lui trouver un remplaçant pour débuter la saison.

Les deux font la paire...

Il n'a pas fallu beaucoup de temps à Miguel Cardoso pour trouver la solution. En pointe de l'attaque, Youssef Abdelli, avant-centre de métier, s'impose naturellement. Mais il ne sera pas seul à la manoeuvre. Il sera soutenu par Yan Sasse et les deux font déjà la paire lors des matches amicaux.

Rien que samedi dernier face à l'AS Soliman, Abdelli et Sasse ont conduit à merveille l'attaque espérantiste, signant par là même les deux buts de la victoire : Youssef Abdelli a ouvert la marque avant que Yan Sasse ne double la mise.

Ce n'est pas la première fois que Abdelli est titularisé. Il l'a été aussi lors du match amical précédent contre l'AS Korba. Une rencontre qui s'est soldée également par une victoire des "Sang et Or" sur le même score (2-0). Lors de ce match, Yasse a aussi été buteur. L'autre but a été signé par Hamza Jelassi, sur penalty.

Il a tous les atouts pour réussir

A 25 ans, Youssef Abdelli, revenu à l'Espérance de Tunis cet été en s'engageant pour deux ans, a tous les atouts pour réussir. Il a sans doute retenu la leçon de son premier passage au Parc B qui n'était pas réussi lors de la saison 2019-2020. Depuis, Abdelli a roulé sa bosse en endossant les maillots de l'USM, de l'ESS et d'Al-Ahli en Arabie saoudite.

Sans club depuis l'hiver dernier, Youssef Abdelli revient à l'Espérance, bien décidé cette fois-ci à arracher une place de choix dans le dispositif de l'équipe. La blessure de Rodrigo Rodrigues pourrait bien faire le bonheur de Youssef Abdelli qui n'a qu'à redoubler d'efforts lors des matchs officiels. Il devra constituer dans un premier temps une bonne doublure à Rodrigues. Et vu le long marathon qui attend l'Espérance la saison prochaine, Abdelli aura bien du temps de jeu... A lui de convaincre.