Tunisie: Zaghouan - Création d'une société communautaire de production de fourrage et de viandes

Une société communautaire de production de fourrage et de viandes vient d'être créée dans le gouvernorat de Zaghouan. Cette entreprise de dix actionnaires est dirigée par un comité de gestion composé de six membres. Le président du comité de gestion, Fadhel Alaya, a indiqué que ce projet ambitionne de promouvoir la culture fourragère et la production de viandes et à assurer aux éleveurs un accès aux aliments à des prix abordables et de manière à préserver le bétail. Il a ajouté que la société va opter pour la réutilisation des eaux traitées pour l'irrigation de fourrages sur une superficie de 130 ha. «Si cette stratégie s'avère porteuse, cette superficie fourragère sera élargie en vue d'atteindre l'autonomie relative, dans un premier temps», a-t-il expliqué.

Alaya a ajouté que la société s'impliquera, également, dans le développement de la production de viande bovine en commençant par un cheptel de 50 têtes bovines.