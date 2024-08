Tunisie: Biographies - Qui sont les nouveaux ministres et secrétaires d'Etat ?

Khaled Shili, ministre de la Défense nationale

Né en 1966 à Tunis. Il avait entamé sa carrière diplomatique au sein du ministère des Affaires étrangères en octobre 1994. Il a occupé le poste de secrétaire des Affaires étrangères à la direction de la Formation et du perfectionnement (1995-1996) puis secrétaire des Affaires étrangères à la direction générale pour l'Europe (1997-2000).

Après avoir été admis au concours de passage au grade de conseiller aux Affaires étrangères en 2003, Shili a présidé le département de la Direction générale pour l'Europe entre 2006 et 2009. Il a également été chargé d'assurer plusieurs autres responsabilités dont celle de conseiller à l'ambassade de Tunisie à Bucarest (Roumanie), avant de rejoindre en 2014 la Direction générale des organisations et des conférences internationales.

En 2016, Shili avait rejoint la direction des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères et nommé durant la même année au sein du Conseil des pairs pour l'égalité des chances hommes-femmes.

Il a également été choisi pour faire partie du comité de pilotage chargé de l'élaboration d'un plan d'action national pour la mise en oeuvre de la Résolution du conseil de sécurité 1325 (PAN-1325) concernant le programme régional «Femmes, paix et sécurité dans les Etats arabes» .

%

Le nouveau ministre de la Défense nationale Khaled Shili a été proposé en 2020, ministre des Affaires étrangères. Il a occupé en 2017 le poste d'ambassadeur de Tunisie en Jordanie.

Il est détenteur du grade de ministre délégué et il est détenteur d'un master de la Mediterranean Academy of Diplomatic Studies- University of Malta.

Ezzeddine Ben Cheikh, ministre de l'Agriculture

Ezzeddine Ben Cheikh, fraîchement nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, est ingénieur de formation. Il a obtenu le diplôme national d'ingénieur en génie civil en 1990 à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis.

Il est également titulaire d'un diplôme d'études approfondies en modélisation en hydraulique et environnement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis (2001).

Il a été directeur de l'exploitation, puis PDG de la Société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du nord (Secadenord). Depuis 2009, il est aussi membre de l'Institut méditerranéen de l'eau.

Amina Srarfi, ministre des Affaires culturelles

Amina Srarfi est née le 14 septembre 1958 à Tunis. Fille du violoniste et compositeur feu Kaddour Srarfi, elle a été, dès son jeune âge, bercée par la musique. Elle a intégré l'Institut supérieur de musique (ISM) de Tunis, où elle a obtenu un diplôme en musique arabe en 1979. Elle a ensuite décroché un diplôme d'études supérieures en musicologie, avant de se rendre en France pour se former à la direction d'orchestre.

De retour en Tunisie, Amina Srarfi a entamé une carrière de professeure de musique, pour enseigner pendant dix ans. Elle a participé à des programmes de musique à la radio et à la télévision, et fondé une chorale pour enfants relevant de la Radio et de la Télévision tunisiennes. Elle a également été membre de l'Orchestre symphonique tunisien depuis 1982.

Tout au long de son parcours artistique, Amina Srarfi qui a été sélectionnée meilleure cantatrice au Festival de la ville de Tunis en 1984, a donné une prestation à l'Olympia à Paris en 1985. En 1988, elle a fondé le conservatoire «Kaddour Srarfi de musique et de danse» en hommage à la mémoire de son père.

En 1992, elle a créé la première formation musicale féminine en Tunisie et dans le monde arabe, «El Azifet», qu'elle a dirigée elle-même. Elle a également organisé de nombreuses rencontres et manifestations artistiques, et a été élue présidente de la commission musicale du Conseil international de la femme en 1997.

Amina Srarfi a remporté plusieurs distinctions, dont deux fois l'Ordre du mérite culturel décerné par le Président de la République, l'Ordre de la République, à l'occasion de la fête nationale de la femme tunisienne en 2001, ainsi que les insignes de grand officier de l'Ordre du mérite culturel lors de la Journée nationale de la culture en 2008.

Samir Abdelhafidh, ministre de l'Economie

Samir Abdelhafidh, nommé à la tête du ministère de l'Economie et de la Planification, est né le 14 décembre 1969, à Zarzis. Il occupait, depuis le 24 janvier 2024 jusqu'à sa nomination, le poste de secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et de la Planification, chargé des petites et moyennes entreprises.

Abdelhafidh est professeur universitaire à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis (Fsegt) et à l'Université de Tunis El Manar, où il a dirigé depuis 2017 le Département des sciences économiques. Il avait également enseigné à l'Université de Palerme en Italie.

Le nouveau ministre est titulaire de plusieurs diplômes dont le diplôme de Doctorat de l'Université de Nice Sophia-Antipolis et le diplôme des études approfondies et la maîtrise en sciences économiques de la Fsegt.

Samir Abdelhafidh est l'auteur de plusieurs publications académiques. Il a participé à des colloques scientifiques à l'échelle nationale et internationale.

Il est marié et père de deux enfants.

Mustapha Ferjani, ministre de la Santé

Né le 1er janvier 1961 à Tunis, Mustapha Ferjani, nommé ministre de la Santé, occupait le poste de chef du service d'anesthésie et de réanimation à l'hôpital militaire de Tunis et était à la tête du Comité de lutte contre les infections nosocomiales au sein du même hôpital. Le 21 août, le général de division Médecin Mustapha Ferjani a été promu au grade de général de corps d'armée Médecin. En août 2022, il a été nommé ministre conseiller auprès du Président de la République. Mustapha Ferjani a obtenu son diplôme de docteur en médecine de la Faculté de médecine de Tunis en 1987. Il est professeur hospitalo-universitaire en médecine, spécialisé en anesthésie et réanimation à la Faculté de médecine de Tunis, depuis octobre 2002.

Il a fondé et présidé le Comité de lutte contre la résistance aux antimicrobiens depuis 2015, et a dirigé l'unité de recherche sur les dysfonctionnements cardiaques lors du choc septique.

Mustapha Ferjani, professeur universitaire en médecine, est le fondateur et coordinateur du certificat d'études complémentaires en exploration hémodynamiques par ultrason en anesthésie, réanimation et médecine d'urgence depuis 2005, ainsi que du certificat d'études complémentaires en anesthésie et analgésie locorégionale échoguidée à la Faculté de médecine de Tunis, en coordination avec les facultés de médecine françaises. Il est également président du Collège national d'anesthésie et réanimation depuis 2018.

Il a eu son diplôme de l'Institut de défense nationale en 2013. Il a publié de nombreux travaux scientifiques dans des revues spécialisées tunisiennes et étrangères, et a écrit ou contribué à la rédaction de sept ouvrages scientifiques.

Mustapha Ferjani a fait ses études primaires à l'école Nahj Kotteb Louzir à Tunis et ses études secondaires au lycée Sadiki de Tunis. Il est marié et père de trois enfants.

Riadh Chaouad, ministre de l'Emploi

Riadh Chaouad, nommé ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est né le 14 août 1965 à Kébili. Il occupait, depuis janvier 2024 jusqu'à sa nomination, le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, chargé des entreprises communautaires. Il est titulaire d'un diplôme des études approfondies en sciences de l'éducation de la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis et d'une maîtrise en psychologie.

Riadh Chaouad avait occupé plusieurs postes au sein de l'Agence tunisienne de formation professionnelle.

Sofiane Tekaya, ministre du Tourisme et de l'Artisanat

Sofiane Tekaya, qui vient d'être nommé ministre du Tourisme et de l'Artisanat, est ingénieur de formation. Diplômé de l'École polytechnique de Montréal en 1988, il a enrichi sa formation par des spécialisations en marketing stratégique, droit des affaires et gestion d'entreprises.

Il occupait, depuis novembre 2022, le poste de chargé de mission à la direction générale de l'Office national de l'artisanat.

Tekaya a également occupé, de 2020 à 2022, le poste de conseiller chargé de mission au cabinet du ministre du Commerce, et de directeur général de l'Office national de l'artisanat, de 2011 au 2014. Il a occupé également, de 2014 à 2019, le poste de directeur général de la Société tunisienne de codification «GS1 Tunisia» et coordinateur général des Organisations de codification «GS1» de la région du Maghreb. Son expérience ne se limite pas à la gestion administrative, Tekaya a été impliqué directement dans le domaine de la qualité des PME et entreprises artisanales, en Tunisie et également en Allemagne, France et au Canada.

Il est marié et père de deux enfants.

Sofiene Hemissi, ministre des Technologies de la communication

Le nouveau ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, occupait depuis 2022 le poste de PDG du pôle technologique «Smart Tunisian Technoparks».

Ingénieur diplômé de l'École nationale des sciences informatiques (ENSI - Tunis), Hemissi a plus de 27 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information et de la gestion de projets numériques.

Il a occupé des postes clés au sein de l'administration publique tunisienne, notamment ceux de directeur général du développement des systèmes d'information au ministère de l'Intérieur (département des affaires locales), directeur général du Centre national de l'informatique, directeur général des systèmes d'information au ministère des Technologies de la communication, directeur général de la stratégie et de la planification au secrétariat d'État à la Technologie.

Wajdi Hedhili, ministre des Domaines de l'État

Wajdi Hedhili, ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, occupait le poste de président de chambre à la Cour de cassation, depuis 2020, et de premier vice-président au Tribunal immobilier depuis 2018.

Il avait également occupé le poste de président de chambre à la Cour d'appel du Tribunal immobilier en 2012 et de conseiller à la Cour de cassation en 2011.

Il est marié et père de deux enfants.

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères

Mohamed Ali Nafti qui vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, est né le 19 mai 1959 à Bizerte.

Il occupe le grade de ministre plénipotentiaire hors classe au sein du ministère des Affaires étrangères, département qu'il a rejoint en juillet 1982, après avoir décroché une maîtrise combinée de langues, spécialité Economie et Organisations internationales de l'Institut Bourguiba de langues vivantes.

Mohamed Ali Nafti a occupé le poste d'ambassadeur à Séoul (2012-2017) et de ministre plénipotentiaire auprès de l'ambassade de Tunisie à Madrid (2005-2010).

Il a, aussi, travaillé en tant qu'attaché au sein du département diplomatique de la Présidence de la République (2010-2011) et occupé le poste de directeur de la communication au sein du ministère des Affaires étrangères (2011-2012).

De 1996 à 2002, Mohamed Ali Nafti a occupé le poste de conseiller à l'ambassade de Tunisie à Athènes. Il a été premier secrétaire auprès de l'ambassade de Tunisie à Ryad de 1988 à 1993.

Hamadi Habaieb, secrétaire d'Etat chargé des Ressources hydriques

Hamadi Habaieb, secrétaire d'Etat chargé des Ressources hydriques auprès du ministre de l'Agriculture, occupait depuis 2017 jusqu'à sa nomination, le poste de directeur général du bureau de planification et des équilibres hydrauliques au ministère de l'Agriculture.

Il avait occupé également le poste de directeur général de l'Institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts (Inrgref). Il enseignait depuis 1988.

Habaieb est titulaire de plusieurs diplômes dont un doctorat en hydrologie de l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse et Doctorat d'Etat en génie hydraulique de l'Université de Kent (Belgique).

Hamadi Habaieb a contribué à la publication d'une centaine d'articles scientifiques et encadré plusieurs travaux de recherche.

Mohamed Ben Ayed, secrétaire d'Etat auprès du ministre des AE

Mohamed Ben Ayed, qui vient d'être nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger est né le 17 juillet 1962, à Tunis.

Il occupait le poste de directeur général de l'Académie diplomatique internationale de Tunisie depuis le 20 mai 2024. Ben Ayed est diplômé de la Faculté de droit de Tunis. Il était directeur général des organisations maghrébines, arabes et islamiques au grade de ministre plénipotentiaire hors classe. Mohamed Ben Ayed a, aussi, occupé plusieurs postes diplomatiques dont : Conseiller auprès de l'ambassade de Tunisie à Aman, Jordanie en 1995. Chargé des relations politiques et de la coopération bilatérale avec l'Autriche, la Slovaquie, la Slovénie et la Croatie à l'ambassade de Tunisie à Vienne, Autriche en 2005. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Nouakchott, Mauritanie (2013- 2016). Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Rabat, Maroc (2018-2023).