Tunisie: L'USM passe le premier tour préliminaire de la ligue des champions - C'est validé avec autorité...

En croisant à Radès les Tchadiens de PSI en match retour du 1er tour préliminaire de la Ligue des champions, l'USM avait tout pour croire en sa bonne étoile, avec en prime un passage au tour suivant avec pour adversaire le MC Alger, un horizon envisageable grâce à une équipe solidaire, forte aussi d'un entraîneur tactiquement habile et psychologiquement costaud.

Aujourd'hui, sur l'échiquier continental, même si elle ne forme pas la meilleure équipe d'Afrique, l'USM possède cependant bien des atouts pour faire honneur à son statut de valeur sûre de la Ligue 1 et d'incontournable aux places d'accessit africaines.

Posons-nous alors cette question: serait-ce la bonne année pour les gars du Ribat? Les Bleus sont-ils en pleine préparation d'un casse footballistique de haut vol sur le continent? Un fait est certain. Pour continuer à percer le coffre de la Ligue des champions, l'équipe monastirienne doit maintenir le cap, faire preuve de davantage d'audace, quitte à se montrer effronté à l'avenir contre un concurrent réputé, le Mouloudia Club d'Alger.

Chaque chose en son temps toutefois, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, en football comme dans la vie de tous les jours. Il n'empêche cependant qu'aujourd'hui, les fans monastiriens y croient avec de fortes convictions. Pourquoi ? Parce que la réussite de leurs préférés ne dépend jamais des stars du groupe mais de cette aptitude à mettre toujours en avant la notion de groupe, que ce soit face à un cador, contre un adversaire de moindre envergure, à l'échelle locale ou continentale. L'implacable vérité du terrain aidant, dimanche dernier, le onze de Mohamed Sahli a affronté l'équipe de N'Djamena en faisant abstraction du résultat de l'aller. Cela s'appelle le respect de l'adversaire, un concurrent que l'on ne doit pas regarder de haut au moment d'en découdre. L'USM en était forcément imprégnée et la manière dont l'équipe a négocié le match en dit long sur le sérieux d'un groupe qui ne brûle pas les étapes, mais prend ces matchs un par un avec tout le sérieux requis.

%

L'ambition de grandir davantage

Dimanche, au stade Hamadi Agrebi, l'USM a construit sa victoire avec classe, panache, efficacité et habileté. Bien entendu, le MCA, futur adversaire des Bleus dans le cadre du 2e tour, est d'un tout autre calibre. Mais maintenant, il y a plusieurs raisons qui laissent penser que l'USM peut tenir la dragée haute et éventuellement s'imposer. C'est dans les cordes des Bleus et il ne s'agit pas là de se montrer prétentieux ni d'avoir des aspirations démesurées. Les raisons de croire en des lendemains qui chantent sont parfaitement objectives et ne découlent absolument pas d'un quelconque «chauvinisme», même si nous sommes, bien entendu, tous derrière les Bleus, un onze que l'on espère gagnant face à un MC Alger costaud et résolu. Bref, l'ambition de grandir est là, et l'USM doit maintenant tracer son chemin.

A présent, après avoir validé et composté son ticket vers le rendez-vous d'après, pour l'USM, il est parfaitement légitime de penser que vers la mi-septembre, le 13 précisément, à la réception du MCA, l'USM saura faire la part des choses en élevant le niveau dans le cadre du second tour. Actuellement, les planètes semblent alignées dans cette optique et il est même opportun de croire que les circonstances sont idéales pour s'imposer à Radès face au MCA avant d'aller chercher la qualification à Alger, par la suite, une semaine plus tard.

Au révélateur d'un géant africain

On a coutume de dire que pour aller au bout d'une compétition ou du moins bien figurer, il est impératif de battre les meilleurs. L'occasion se présente à présent avec cette superbe équipe du MCA qui se profile, qui se dresse devant le représentant tunisien. Se frotter à un géant africain et le sortir à un stade préliminaire de la compétition, d'aucuns objecteront que le Mouloudia fait partie de cette catégorie de prétendants traditionnels, un grand club qui devra forcément en découdre avec des Bleus coriaces, des Usémistes qui visent aussi un stade avancé de la compétition, puis davantage si l'équipe se bonifie.

Aujourd'hui, si le MCA, futur opposant de l'US Monastirienne, paraît théoriquement comme un onze impénétrable. Se coltiner les gars du Ribat sera loin de ressembler à un long fleuve tranquille, une sinécure pour les Algérois. Pas vraiment gâté par le tirage (un tableau dont l'issue pour les Bleus était inéluctable cependant), les Bleus doivent à présent s'y résoudre. Et ce n'est peut-être pas plus mal que de défier une référence pour le passage au tour suivant, si passage il y a, on l'espère, un saut qualitatif qui n'en sera d'ailleurs que plus beau.