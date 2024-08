Afrique: Palmarès du FIFAK 2024 - Faucon d'Or au film « Transit » (Irak)

Au cours d'une cérémonie de clôture, qui a eu lieu samedi dernier au Théâtre de plein air Zine Safi à Kélibia, les jurys international et national ont rendu leur verdit comme suit :

Le jury de la compétition internationale des films, composé de la cinéaste Monica Maurer (Allemagne), la monteuse Kahena Attia (Tunisie) et du réalisateur Marco Djeska (Croatie), a vu 36 films de 29 pays et décidé d'accorder le Faucon d'Or au film « Transit » de Baqer Al-Rubaie (Irak) pour sa réussite à transmettre toute la tension et l'angoisse d'un employé dans hôpital à la recherche de personnes mortes ou disparues.

Le Prix spécial du jury a été attribué au documentaire « Berbacha » de Nawel Majdoub (Tunisie) pour sa capacité d'éclairage sur l'immensité de décharges d'ordures par une société de consommation qui graduellement transforme l'homme en une sous société de déchet humain. Le Prix du meilleur film de fiction est allé au film « Crusts » de Alfie Dale (Grande-Bretagne et Irlande du Nord) pour son traitement cinématographique captivant qui déclenche l'explosion d'une famille face à la mort dans un climat émotionnel exclusif surtout pour un fils fragile.

Le Prix du meilleur film documentaire est revenu à « Carpenter » de Xelil Sheragerd (Iran). En dépassant les traumas et la tragédie d'un handicap conséquence de la guerre, un charpentier kurde retrouve une raison de vie en fabriquant des prothèses en bois pour des victimes de la guerre.

%

Le Prix du meilleur film expérimental/animation pour « Le photographe » de Resul Aslak (Turquie). Le film révèle l'histoire d'une photographe de guerre qui porte les cicatrices d'une guerre et nous renvoie aux journalistes assassinés dans le cadre de leur profession.

Par ailleurs, 4 mentions ont été décernées à « Scarp » de Ferras Mohamed (Syrie). Une fiction qui se distingue par ses qualités esthétiques et le travail sur l'image et la lumière qui constituent une spécificité du cinéma syrien. « Picture » de Haidar Houssein (Liban). A travers une image de famille, le réalisateur réussit à transmettre le drame d'un pays en guerre. « Trails of doubt » de Raoelijaona Laurino (Madagascar), documentaire qui montre une population indigène qui résiste à un monde global invasif en maintenant leurs modes de vie, leurs traditions et leurs identités. « And then there was one » de Khalil Said et Wadii Kalaii (Tunisie), film expérimental du club Ftca Hammam-Lif qui illustre par une simple métaphore l'altitude suiviste de la foule face à un leader manipulateur.

Compétition nationale : Grand Prix à « Hawwa »

Le jury de la compétition nationale des films, composé de Mounira Ben Halima, Amel Bouzid, Samir Harbaoui, Mohamed Grayaâ et Anas Saâdi, a visionné 27 films et décidé d'attribuer le Grand Prix pour le film « Hawwa » de Hela Bargaoui qui a su sublimer l'amour, la générosité et le profond attachement de sa protagoniste à sa terre. En passant d'un genre à l'autre, il nous ouvre à l'âge de tous les possibles, l'enfance et nous rappelle que le cinéma est avant tout l'art de transmettre. Le Prix spécial du jury au documentaire « Guichets fermés » de Mokhtar Ben Jediane du club Ftca Tataouine pour sa maîtrise du travail documentaire et des techniques cinématographiques, pour avoir montré le rôle social des projections cinématographiques dans le passé par rapport au présent.

Le meilleur film Ftca/Indépendant à « Breaking news » de Ghaieth Bey pour avoir su rallier l'humour au suspense pour nous offrir une tranche de vie dans la Tunisie d'aujourd'hui. A l'image d'un pays, le cinéma devient le lieu de la résilience et de la volonté d'aller de l'avant, de se réinventer pour exister. Le meilleur film d'école « Ici et là » de Youssef Guermazi de l'Isamm pour sa maîtrise d'un langage cinématographique poétique et sa variation sur le thème du suicide. Le Prix du cinéaste prometteur à « Brin de folia » de Hazar Habassi qui a su s'emparer de la thématique des maladies des troubles de l'humeur et l'art thérapie comme issue possible.

Trois mentions ont consacré les films : « Physique antique » de Omar Belwaer du Club Ftca Hammam Ghezaz, « Catharsis » de Aziz Selmi et Beya Chikhi et « Coulisses » de Baraa Ben Turkia du Club Ftca Zaghouan.

Le jury du scénario et de la photo, composé de Tarak Chortani, Yusr Nafti et Chahine Dhahak, a décerné parmi les 35 photos et 12 scénaris proposés :

Le Prix du meilleur du meilleur scénario à « Sitar el-Jana » du Club Ftca Hammam Ghezaz. Mention spéciale à « Point d'orgue » de Moaâdh Doghman.

Le Prix de la meilleure photographie à Daly Janadi et de la meilleure exposition photo au Club Ftca Tahar Hadded.