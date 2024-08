Tunisie: FTF / Conférence de presse du Comité de normalisation - Kamel Idir «Les clubs seront consultés»

Trois grandes réunions seront tenues à partir du mois de septembre prochain au nord, au centre et au sud du pays, lors desquelles tous les clubs seront consultés avant de procéder à la rédaction de l'amendement des statuts de la FTF et de son code électoral.

Le Comité de normalisation de la FTF a tenu hier après-midi une conférence de presse en présence du nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, mais aussi de Jean-Jacques Diene, directeur de cabinet du secrétaire général de la CAF, de Rolf Tanner, responsable de la gouvernance des associations membres de la Fifa, et de Gelson Fernandes, directeur régional de la division associations membres de la Fifa pour l'Afrique.

Le président du Comité de normalisation a rappelé les principaux axes de sa mission : "Notre mission consiste à réviser les statuts et le code électoral de la FTF. Par ailleurs, nous avons mis au courant la Fifa et la CAF de notre feuille de route qui consiste à consulter tous les clubs tunisiens. Pour ce faire, trois réunions se tiendront à partir du mois de septembre, au nord, au centre et au sud du pays. Les propositions émises par les clubs seront soumises au comité de rédaction. Puis, les nouveaux textes seront soumis à une assemblée extraordinaire et enfin des élections seront tenues et nous passerons le flambeau au bureau fédéral élu sachant que notre mandat prendra fin le 31 janvier 2025.", a expliqué Kamel Idir avant d'ajouter : "Tout au long de notre mandat, nous allons gérer évidemment les affaires courantes".

Les contrats de Benzarti et de Nafti à réviser !

De son côté, le membre du Comité de normalisation, Chedly Rahmani, a indiqué que le contrat de Faouzi Benzarti d'une durée de deux ans et celui de Mehdi Nafti qui s'étale sur trois années, comprennent des irrégularités: "Les contrats de Faouzi Benzarti et de Mehdi Nafti comprennent des irrégularités. Nous nous sommes réunis avec les deux entraîneurs et avons constaté une incompatibilité entre eux. Le dossier du staff technique national n'est pas clos, notamment en concertation avec la tutelle sur les contrats rédigés.", a souligné Chedly Rahmani.

Les contrats seront donc révisés. Aussi, n'est-on pas sûr du maintien du duo Benzarti-Nafti. L'un d'eux, ou les deux on ne sait pas encore, devra quitter le navire.