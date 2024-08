Congo-Kinshasa: Environ 100 maisons endommagées après la pluie dans le territoire de Beni

Plus d'une centaine de maisons ont été endommagées, des murs et toitures des écoles détruits, et l'hôpital général de Kamango gravement touché, à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues la semaine dernière dans la chefferie de Watalinga, territoire de Beni, au Nord-Kivu.

La société civile locale qui dresse ce bilan, a appelé lundi 26 août à une aide d'urgence en faveur des sinistrés qui dorment pour la plupart à la belle étoile. Les plus chanceux ont trouvé refuge dans des familles d'accueil.

D'après la société civile, les groupements de Bahuma et Baniangala sont encore sous la menace des inondations ; les rivières Kamanzara, Kangunzo et Lutakila continuant de déborder. Les champs et les habitations sont submergés.

Les acteurs de la société civile craignent que cette situation puisse impacter le déroulement des cours lors de la prochaine rentrée scolaire, car plusieurs écoles ont perdu leurs murs et leurs toitures.

Mabele Musaidi, président de la société civile de la chefferie des Watalinga, explique la situation :

« La population sur place traverse encore une situation confuse parce qu'aucune autorité, pour le moment, n'a pris l'initiative d'identifier et de chercher à trouver des solutions aux problèmes que la population est en train de connaître. Plusieurs écoles aussi ont perdu leurs toitures. Donc, la rentrée ne sera pas effective à cause de cette pluie qui a causé des dégâts énormes aux écoles. Ça sera compliqué », a averti M. Mabele.

L'hôpital général de Kamango a aussi perdu son matériel à cause de cette inondation.

La société civile demande au le Gouvernement d'intervenir et de trouver des solutions rapidement.

« Nous attendons seulement la réaction du gouvernement pour apporter une assistance rapide à la population victime », a poursuivi Mabele Musaidi.

Le chef de la chefferie des Watalinga indique qu'une délégation des autorités provinciales est attendue sur place dans les prochaines heures, afin d'évaluer la situation.