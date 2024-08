Algérie: Présidentielle - La diaspora, le développement local et la jeunesse thèmes relevés par la presse nationale

Alger — La communauté algérienne établie à l'étranger, la convergence des discours des candidats sur certains points dont la diplomatie algérienne, le développement local et la jeunesse, évoqués lors du 12ème jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, ont été soulignés, mardi, par la presse nationale.

Dans un éditorial intitulé "Pulsion de candidats", le quotidien El-Moudjahid a souligné que cette deuxième semaine de campagne électorale s'annonce "plus percutante, avec un regain d'énergie palpable".

Les candidats, a-t-il écrit, "mettent du punch et de l'engagement dans leurs interventions", estimant que "face à des auditoires de plus en plus nombreux et captivés, les prétendants au palais d'El- Mouradia se laissent eux-mêmes envoûter par les charmes insaisissables de la politique", ajoutant que "le plus grand challenge pour les candidats est de séduire les électeurs et de les convaincre de se rendre aux urnes".

El-Moudjahid a consacré aussi deux articles à la communauté nationale établie à l'étranger en titrant la Une du journal de "Ma voix, mon vote, mon Algérie...", rapportant qu'à Marseille, plus précisément dans la Zone II-France qui comprend les départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse, "les préparatifs portant organisation du scrutin électoral de la présidentielle algérienne vont bon train".

Intitulé "Soutien indéfectible à la mère patrie", la publication a fait savoir que "les associations et acteurs de la société civile algérienne établis en France redoublent d'efforts pour sensibiliser leurs concitoyens à l'importance de participer massivement au scrutin".

Le quotidien Horizons qui a, quant lui, rapporté les différents discours des candidats et de leurs représentants prononcés lors des meetings et sorties de proximité à travers les wilayas, a, dans un papier d'analyse, intitulé "Signe d'une mobilisation inédite", souligne que "tout porte à croire que la population est prête à participer massivement à l'élection présidentielle du 7 septembre 2024".

Horizons écrit encore que "les trois prétendants à l'élections présidentielle ont bâti leur campagne sur le respect mutuel et la réflexion".

Le quotidien a également donné la parole à M. Mehdi Bouchetara, enseignant-chercheur en sciences de gestion et économie, qui a estimé que "cette année, les candidats ont su communiquer efficacement leurs programmes, ce qui a permis de toucher un public plus large et de susciter un intérêt pour la politique, en particulier chez les jeunes". Pour M. Bouchetara, écrit le journal, "ces efforts peuvent contribuer à une augmentation significative du taux de participation".

Horizons qui a évoqué les activités du candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche à Ghardaïa et le meeting du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaâli Hassani Cherif, à Adrar, est également revenu sur le discours du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, prononcé lors d'un meeting à Oran, indiquant que celui-ci a été "riche en enseignements".

Lui emboîtant le pas, L'Expression est revenu, lui aussi, sur le discours prononcé, dimanche à Oran, par le candidat M. Abdelmadjid Tebboune.

Titrant sa Une "Tebboune s'engage pour l'Histoire", le journal a souligné que l'intervention de M. Tebboune "n'était pas qu'un simple discours, mais une véritable communion entre le candidat et son peuple. Dès les premières paroles, l'émotion a envahi l'assistance".

Pour le journal le candidat dont "la parole d'honneur est un serment sacré a réaffirmé son engagement à poursuivre l'oeuvre entamée lors de son premier mandat, fondée sur 54 engagements tenus", écrivant que devant une marée humaine, il a dévoilé avec "passion une nouvelle partie de son programme".

Dans son éditorial intitulé "le +carburant+ de l'espoir", le journal relève la place de la jeunesse dans le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, notant que "ce n'est donc absolument pas un hasard si le meeting d'Oran d'Abdelmadjid Tebboune,(...), ait été axé sur cette frange de la population".

Le journal EL Watan a écrit dans un commentaire intitulé "Défi du développement", que "le développement des zones d'ombre continue de focaliser le débat public et, naturellement, la campagne électorale en cours, suscitant des engagements pour un surplus d'investissements et d'affectations budgétaires afin d'enrayer les disparités à travers les collectivités locales".

Tout en indiquant qu'"un nouveau découpage administratif constitue également l'un des axes programmatiques mis en avant par les acteurs politiques", le quotidien a estimé plus loin que "le défis du développement implique d'orienter le nouveau effectif formé à la gestion et à la conduite des projets avec le double impact positif sur la réduction du chômage des universitaires et la prise en charge des préoccupations première des citoyens".

"L'Evènement qui fait sortir août de sa léthargie", est le titre choisi par le quotidien Le Soir d'Algérie, où il indique que "le mois d'août 2024 se distingue par une effervescence inhabituelle, contrastant avec les années précédentes".

Le quotidien La Voie D'Algérie a suivi et rapporté les discours des représentants de M. Abdelmadjid Tebboune prononcés lors de différents meetings et rencontres de proximité organisés à travers le pays, soulignant que ces derniers "intensifient les efforts pour rappeler ses réalisations lors de son premier mandat et ses engagements pour l'avenir".

Ils ont également rapporté les déclarations de M. Aouchiche prononcées à Ghardaïa, qui s'engage à soutenir les artisans, alors que le candidat du MSP "dévoile son programme pour le Sud", où il a mis en avant "ses engagements pour une nouvelle dynamique de développement dans la région s'il accédait à la magistrature suprême".

Le quotidien arabophone, Echaâb s'est concentré sur l'analyse des discours des candidats et de leurs représentants qui poursuivent la campagne électorale pour le compte du 13 jour, affirmant que ces derniers convergent sur le plan géopolitique.

A ce propos, Echaâb est revenu sur les meetings que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune a animés à Constantine et à Oran, à travers des lectures et analyses d'experts et spécialistes en sciences politiques et en économie, mettant en avant son engagement auprès des citoyens à réaliser plus d'acquis avec une vision claire et des objectifs précis visant à améliorer le pouvoir d'achat et ouvrir les voix aux jeunes pour accéder à la vie politique par sa grande porte.

De son côté, Echorouk Al Yawmi s'est attardé sur les engagements politiques des trois candidats, à savoir établir un système politique démocratique basé sur la volonté populaire, la révision des lois sur les partis politiques et les associations et l'élargissement des prérogatives du Parlement.

Le quotidien Al-Khabar a consacré un article à la mobilisation des représentations diplomatiques et de la société civile pour faire connaître les élections présidentielles à la communauté algérienne établie à l'étranger dans lequel l'auteur de l'article a interviewé les responsables de l'association "Emir Abdelkader" en France, le responsable de l'association "Espoir et avenir" en France et le président de l'Union des associations algériennes en Italie qui ont affirmé leur souci de mobiliser le plus grand nombre possible de personnes le jour J.