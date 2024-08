Congo-Kinshasa: Commission permanente des études , UPC - Séminaire de Formation des personnels Académiques sur le nouveau système LMD

La 309ème session de formation et de renforcement de capacité sur le nouveau système LMD s'est déroulée pendant trois journées, soit du 21 au 23 août 2024 dans la salle de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques (FASE) à l'université protestante au Congo.

Thème : "Enseigner et évaluer autrement selon le système LMD". Notons que cette session spéciale, a connu la participation des chefs des travaux, assistants, professeurs et autorités publiques, venus de la ville de Kinshasa, provinces et à l'extérieur du pays.

La République démocratique du Congo, par le truchement du Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, a intégré depuis 2014 au nouveau système LMD.

D'après la loi cadre de l'Enseignement normal, il était prévu à l'espace de douze mois que tous les Enseignements Supérieurs et Universitaires soient effectivement à l'ordre avec le système le nouveau système LMD.

Mais, Malheureusement, plusieurs contraintes sont la cause de ce retard accumulé, explique le Professeur Kabule Wetu Weva, consultant international au projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements aux niveaux secondaires et universitaires.

Selon cet expert, qui a enrichi l'auditoire des corps Académiques, les choses se sont améliorées suite aux états généraux de l'Enseignement Supérieur et Universitaire organisé en 2021, où, il a été recommandé d'office que tout Enseignement Supérieur et Universitaire soit à la page au système LMD. Un autre son de cloche de l'Institut Supérieur Technique Médical, représenté par l'assistant Gabin Kalau, rassure que la vulgarisation au nouveau système LMD à Kolwezi sera renforcé dans le but de sensibiliser et décourager toute mauvaise campagne de diabolisation sur ce système qui insiste plus sur la compétence et non des longues théories, a-t-il dit.

Pour Liza Lukadi Kim, Chef des travaux à l'Université Pédagogique National (UPN), le système LMD, nous offrent les moyens pour améliorer notre façon d'enseigner. Il est question pour les acteurs universitaires de ne pas faire trainer les étudiants dans le campus universitaire, au contraire, nous devons les aider à finir à temps et leur donner la chance de trouver du travail et faire valoir leurs compétences.

Du côté du Doctorant de l'Université de Toulouse, VISSY, les techniques, la qualité des formateurs, et le contenu dispensé dans la formation sur le système LMD est attrayant. Pour ce faire, elle remercie le nouveau patron de l'ESU. Il faut retenir que l'objectif poursuivi à cet atelier vise à répondre à la préoccupation fondamentale qui résume en effet le slogan de LMD, à savoir : « Enseigner autrement, Évaluer autrement, faire des recherches autrement et Délibérer autrement".