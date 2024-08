Congo-Kinshasa: Entrepreneur engagé au service de toute la Nation, Afri-Oil - Jean-Pierre Kayembe met en vente des produits agro-alimentaires de haute qualité pour tous !

Au cours d'une interview accordée à La Prospérité, vendredi 23 août 2024, dans son bureau de travail situé au numéro 5 de l'avenue Prince de Liège (Shaumba), dans la commune de la Gombe, le Professeur Jean-Pierre Kayembe, promoteur et fondateur de Afri Oil, une entreprise de production, de transformation et de commercialisation des produits agroalimentaires dont le capital social est essentiellement congolais, a fait une présentation de son unité économique en mettant en avant sa politique managériale ainsi que les mécanismes de commercialisation mis en place pour l'atteinte des objectifs assignés.

Avec sa gamme Ngelisa, Afri Oil trouve de plus en plus de la place sur le marché kinois à travers une politique de haut niveau afin d'atteindre toutes les couches de la population, en mettant en place une équipe des marqueteurs efficace et bien formée pour la cause. Le feedback reçu chaque jour ne cesse de bouger les lignes et de mettre son promoteur en confiance pour étendre ainsi ses activités à travers le pays et à l'étranger.

La gamme Ngelisa est, en effet, composée des produits tels que le Savon liquide, le savon en poudre, le détergeant, les produits de nettoyage pour installations hygiéniques et cuisine.

Naissant au milieu des gros investisseurs étrangers évoluant dans le même secteur en RDC, le fondateur de Afri Oil rassure tous les consommateurs de la qualité de ses produits commercialisés en ces termes : « Nous apportons non seulement les produits mais surtout la qualité. En tant que professeur de Chimie avec un Ph en Chimie, j'ai observé le marché et j'ai réalisé que la plupart des produits agroalimentaires consommés dans nos familles sont du low quality comme on dit en anglais. Ce qui veut dire qualité inférieure, bas de gamme. Voilà pourquoi, nous tablons sur la qualité de nos produits ainsi que celle de nos services », a-t-il explicité.

L'objectif n'étant pas seulement d'offrir sur le marché des produits, même ceux qui ne répondent pas aux normes, mais encore qu'il faut savoir prendre soin de sa clientèle tout en lui proposant ceux de meilleure qualité. Et la qualité ne se trouve que chez Afri Oil.

Outre la production, la transformation et la commercialisation, un service après-vente est offert pour le nettoyage des bureaux et locaux. Afri Oil vient ainsi contribuer à la réduction du taux de chômage, leitmotiv des autorités de la République Démocratique du Congo, avec deux cents employés déployés sur le marché kinois. A l'horizon, il est visé la maximisation de sa production afin de rentabiliser le profit.

Une cérémonie officielle de présentation de l'entreprise est prévue au mois de septembre prochain à son siège social à laquelle médias, entrepreneurs et population seront invités pour visiter ses installations.

La production étant intégralement locale, le promoteur et professeur Jean-Pierre Kayembe invite donc la population kinoise, première consommatrice de ses produits, à aimer les produits made in Congo.