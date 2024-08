Afrique: Jeux Paralympiques - Les deux représentants de la RDC sont arrivés à Paris

Les deux athlètes congolais

Après les Jeux Olympiques qui ont aiguillé les sportifs du monde pendant près de trois semaines, place à présent aux Jeux Paralympiques, qui démarrent déjà ce mercredi 28 août, toujours à Paris, en France.

La République Démocratique du Congo, le pays des Léopards sera représentée par deux athlètes dans la catégorie F57 destinée aux athlètes avec une limitation de mouvement d'une jambe. Il s'agit de: Paulin Mayombo Mukendi et Nancy Senga Sala, qui seront donc alignés au lancer de poids.

Mais peu avant leur départ, les deux ambassadeurs de la RDC ont reçu les encouragements du gouvernement, samedi, à travers ses deux membres, à savoir: le Ministre des Sports et Loisirs, Me Didier Budimbu et sa collègue Irène Esambo, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, qui va d'ailleurs les accompagner dans la capitale française.

Cependant, le Ministre des Sports et Loisirs en ce qui le concerne, a instruit ses services pour que ces deux athlètes puissent jouir et bénéficier des mêmes avantages en terme de primes, frais de missions et équipement que les 6 autres athlètes qui ont représenté le pays il y a quelques jours aux Jeux Olympiques.

« Le chef de l'Etat est contre la discrimination. Il a toujours prôné l'égalité de chances pour tout le monde. Ils doivent être pris en charges de la même manière que les autres », a dit Didier Budimbu.

Paulin Mayombo Mukendi et Nancy Senga Sala, n'ont qu'un seul rêve, un seul objectif: ramener au pays la toute première médaille olympique de son histoire.