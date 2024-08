Cote d'Ivoire: Orange CI entraîne les indices de la BRVM dans sa chute en raison de prises de bénéfices

La BRVM a connu une baisse notable entraînée par la chute importante des actions d'Orange Côte d'Ivoire, en baisse de 5,21% à 14 100 FCFA.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une baisse notable lundi, entraînée par une chute importante des actions d'Orange Côte d'Ivoire.

L'action du géant des télécommunications(ORAC) a chuté de 5,21% à 14 100 FCFA, entraînant une perte de capitalisation de 116,76 milliards de FCFA (199 millions de dollars). Cette forte baisse a entraîné dans sa chute les indices BRVM Composite et BRVM 30, qui ont perdu 1,42 % et 1,60 %, clôturant respectivement à 249,33 points et 125,15 points.

La baisse de Orange CI est largement attribuée à la prise de bénéfices par les investisseurs après les gains récents. La baisse du titre l'a positionné parmi les plus grands perdants de la journée, aux côtés du Groupe Ecobank(ETIT) (-5,88% à 16 FCFA) et de BOA Mali(BOAM) (-2,68% à 2 000 FCFA).

Points clés à retenir

La performance de la BRVM ce lundi a été fortement influencée par la forte baisse de l'action Orange CI qui a entraîné une chute importante des indices BRVM Composite et BRVM 30. Cette baisse souligne l'impact des prises de bénéfices sur la dynamique du marché, en particulier pour les titres qui ont connu des gains récents. Malgré cela, le marché a connu des performances notables de Total SN, Bernabé, et NSIA Banque CI, cette dernière atteignant son plus haut niveau depuis deux ans.

Le volume élevé des transactions sur les actions d'Orange CI reflète l'intérêt continu des investisseurs, bien que l'accent soit mis sur la réalisation de gains à court terme. Par ailleurs, l'émission d'obligations et l'augmentation de capital prévues par la Sucrivoire soulignent les stratégies d'entreprise en cours visant à renforcer la stabilité financière et à soutenir les initiatives de croissance dans la région.