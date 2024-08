Afrique: Sukhiba lève 1,55 million de dollars pour développer sa plateforme de gestion de la relation client en Afrique

Sukhiba, une plateforme de commerce conversationnel basée au Kenya, obtient 1,55 million de dollars en financement d'amorçage pour étendre ses activités en Afrique et sur les marchés émergents.

Mené par EQ2 Ventures, le tour de table comprend la participation d'Accion Venture Lab, Musha Ventures et Quona Capital.

Fondée en 2021 par Ananth Raj Gudipati et Abhinav Reddy, Sukhiba opère sur WhatsApp, offrant des solutions de vente, de marketing, de service à la clientèle et de paiement pour les moyennes et grandes entreprises.

Sukhiba, une plateforme de commerce conversationnel et de gestion de la relation client basée au Kenya, a levé 1,55 million de dollars dans le cadre d'un tour de table de démarrage afin d'étendre ses activités en Afrique et sur d'autres marchés émergents.

Ce tour de table fait suite à une levée de fonds de 1,5 million de dollars en octobre et a été mené par EQ2 Ventures, avec la participation d'Accion Venture Lab, Musha Ventures, Quona Capital et des investisseurs existants CRE Ventures.

Fondée en 2021 par Ananth Raj Gudipati et Abhinav Reddy, Sukhiba s'appuie sur la plateforme WhatsApp et améliore les fonctions de vente, de marketing, de service à la clientèle et de paiement pour les moyennes et grandes entreprises.

Points clés à retenir

La levée de fonds de Sukhiba souligne la confiance des investisseurs dans son potentiel à révolutionner la gestion de la relation client et l'automatisation des ventes dans les marchés émergents. En s'appuyant sur WhatsApp, un outil de communication très répandu en Afrique, Sukhiba permet aux petites et moyennes entreprises (PME) d'intégrer les ventes, le service à la clientèle, les paiements, etc. dans une plateforme unique.

L'expansion de l'entreprise en Afrique et sur d'autres marchés émergents devrait s'accélérer, grâce à ses partenariats fructueux avec des fabricants, des distributeurs et des chaînes de magasins de premier plan. Avec plus de 35 000 PME qui utilisent déjà ses services, Sukhiba est en passe de devenir la solution CRM par défaut pour les entreprises opérant dans des régions où WhatsApp fait partie intégrante des opérations quotidiennes.