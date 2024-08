Sénégal: Malick Daf, entraineur du Jaraaf - «L'ambition est d'aller le plus loin possible»

Après une belle entame en Coupe CAF, le Jaraaf s'est projeté vers le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Africaine de football (CAF) qui l'opposera au RC Abidjan.

Au lendemain de l'élimination prématurée de Teungueth Fc en Ligue africaine des champions, le football sénégalais mise sur les « Vert Blanc» pour intégrer la phase de poules. S'exprimant sur son futur adversaire, Malick Daff a également affiché cette ambition d'aller le plus loin possible. Ce, à l'image de la Jeanne d'Arc, seule formation sénégalaise à disputer jusqu'ici une finale de compétition interclub en 1998.

Le Jaraaf ambitionne d'aller d'aller le plus loin possible en Coupe de la Caf. Après une entame réussie ce dimanche, marquée par un large succès devant les Sierra Leonais de East End Lions FC (3-0), l'entraineur «Vert et Blanc » Malick Daff a décliné l'objectif et le rêve d'offrir au football sénégalais le trophée continental et de réaliser ce qu'aucun club sénégalais n'a fait en Afrique.

«L'ambition est de gagner et d'aller le plus loin possible. Je pense que tout entraîneur rêve de gagner dans une compétition. Pour une première même au moins, c'est important pour le football local sénégalais. Je pense que c'est mon ambition majeure. Comme on dit, il faut avoir de l'humilité et apporter les correctifs tout en sachant que nous ne décrèterons jamais une victoire finale.

On va préparer les matchs les uns après les autres pour essayer d'avancer. Je pense que c'est le plus important. C'est moi qui avais qualifié l'équipe en 2021. Après, je suis parti en équipe nationale U20 pour gagner le trophée de l'UFOA. Ensuite, j'ai laissé l'équipe nationale pour rejoindre le Jaraaf. Parce que J'ai des ambitions personnelles. C'est le foot local. Parce qu'après la Jeanne d'Arc, aucune équipe n'avait intégré la phase de poules. Il n'y a que la Jeanne d'Arc qui était finaliste (en Coupe CAF en 1998). Le Jaraaf a été quart-de finaliste (en 2021) », a-t-il déclaré.