Congo-Kinshasa: Ligue de champions de la CAF - Qualifiée pour la suite, Maniema Union réclame le démarrage du championnat national

L'AS Maniema Union de la République Démocratique du Congo qui s'est qualifiée pour le deuxième tour préliminaire de Ligue de champions de la CAF, édition 2024-2025, réclame le démarrage du championnat national, la Ligue 1, pour bien préparer son prochain match contre Petro Athlético de l'Angola. L'entraîneur Papy Kimoto Okita Nkoy l'a dit à chaud dimanche après la douloureuse qualification aux tirs aux buts, au dépend de Ngezi Platinum du Zimbabwe (4-3) au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa.

«Nous, on n'a pas de championnat, on ne joue pas, on est là, on prépare comme ça sans un championnat. L'année dernière, on nous a dit que c'était l'ADFCO qui gênait à cause du format, cette année silence radio. L'année passée, c'était l'ADFCO et cette année c'est qui? Je ne sais pas quand est-ce que le championnat va commencer, on ne croit pas qu'on va commencer avant notre deuxième tour», a-t-il déclaré.

Le représentant congolais faut-il souligner, s'est qualifiée difficilement au détriment d'une très bonne équipe du Zimbabwe qui n'a pas tout démérité. Après le match nul d'aller à Lusaka (0-0), où Ngezi Platinum n'a même pas joué devant son public, faute d'un stade homologué par la Caf, à Harare, est venu imposer à son tour, un autre match nul toujours de score vierge (0-0), à Kinshasa. Dans cette égalité parfaite, il a fallu les tirs aux buts pour départager les deux équipes, où Maniema Union arrachera enfin, sa qualification sur la marque de 4-3. Chemin faisant, elle croisera la formation angolaise de Petro Athlético.

Mazembe sera face à Red Arrows de la Zambie

Exempté du premier tour préliminaire, le TP Mazembe, un autre représentant de la RDC dans Ligue de champions, croisera le club zambien de Red Arrows au 2ème tour. Red Arro a obtenu sa qualification en éliminant Nyassa Big Bullets du Malawi, battu 2-0, au match retour après sa défaite du match aller, par 1-2.

Quant à l'AS V.Club en Coupe de la Confédération, elle jouera le club sud-africain de Stellenbosch. Ce dernier a fouetté Nsingizini Hotspurs de l'Eswatini par 8-0 dont 5-0, au match retour et 3-0, à l'aller. Enfin, Saint Eloi Lupopo sera face au Bravo do Maquis de Mozambique.