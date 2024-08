Congo-Kinshasa: Des ONG s'organisent pour pérenniser les acquis de la MONUSCO au Sud-Kivu

La Synergie des organisations de la société civile se réorganise en vue de consolider les acquis légués par la MONUSCO, après son désengagement de la province du Sud-Kivu, notamment en matière de protection des droits de l'enfant.

Le coordonnateur de cette structure, Namegabe Murhabazi, a fait cette déclaration lors de l'atelier provincial d'analyse du contexte de recrutement et de l'utilisation des enfants par les forces et groupes armés dans le Sud-Kivu. Il a souligné que les acteurs locaux ont été suffisamment outillés par la mission onusienne avant son retrait, afin de leur permettre de prendre le relai dans des dossiers visant la protection et la promotion des droits des enfants.

« La MONUSCO a eu le temps de nous préparer pour continuer à faire ce travail en collaboration avec les agences du système des Nations unies, et en particulier avec l'UNICEF, mais également avec les structures de l'Etat comme le PDDRC-S et les forces de défense et de sécurité » a reconnu Namegabe Murhabazi.

Il affirme que grâce à ces compétences, les acteurs locaux continuent de militer contre l'utilisation et le recrutement des enfants au sein de groupes armés, comme le faisait la MONUSCO, pendant qu'elle était encore opérationnelle dans cette province.